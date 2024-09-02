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    В Петербурге суд взыскал с экс-опера и киллера Попова более 600 тыс. руб., полученных за убийство и избиение

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    Невский районный суд рассмотрел иск прокурора к Евгению Попову — бывшему оперативнику уголовного розыска и киллеру из ОПГ, члены которой получили в сумме 70 лет заключения. Прокурор просил взыскать с мужчины деньги, которые он получил за убийство и избиение. Об этом 2 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уточняется, что третьими лицами в деле были заявлены осужденные Кайданов, Клементов и Орлов.

    «Фонтанка» подробно описывала историю этой ОПГ, которая началась в 2010 году. В суде устояли эпизоды с похищением коммерсанта, у которого по поддельной долговой расписке злоумышленники выманивали 10 млн рублей. Через полгода его забили монтировкой рядом с домом. Личная неприязнь надолго отправила в больницу жительницу Петербурга, ее тоже били железом и ножом. На счету фигурантов также аферы с недвижимостью на полтора миллиона и попытка обмануть банк.

    Исходя из материалов дела, Попов за избиение и убийство получил от Кайданова в общей сложности 628 516 рублей. Цифра не круглая, потому что часть была заплачена зеленой американской валютой. Суд указал, что согласно 169 статье Гражданского кодекса, сделки между Кайдановым и Поповым изначально были противоправными, соответственно, они ничтожны. Отсюда следует, что полученный «гонорар» подлежит взысканию в доход государства.

    Суд взыскал с Попова всю полученную сумму, а также госпошлину в размере 9 485 рублей. Пять лет назад бывший оперативник, вставший на преступную дорожку, получил 18 лет строгого режима.

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