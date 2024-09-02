В Петербурге суд взыскал с экс-опера и киллера Попова более 600 тыс. руб., полученных за убийство и избиение

Невский районный суд рассмотрел иск прокурора к Евгению Попову — бывшему оперативнику уголовного розыска и киллеру из ОПГ, члены которой получили в сумме 70 лет заключения. Прокурор просил взыскать с мужчины деньги, которые он получил за убийство и избиение. Об этом 2 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уточняется, что третьими лицами в деле были заявлены осужденные Кайданов, Клементов и Орлов.



«Фонтанка» подробно описывала историю этой ОПГ, которая началась в 2010 году. В суде устояли эпизоды с похищением коммерсанта, у которого по поддельной долговой расписке злоумышленники выманивали 10 млн рублей. Через полгода его забили монтировкой рядом с домом. Личная неприязнь надолго отправила в больницу жительницу Петербурга, ее тоже били железом и ножом. На счету фигурантов также аферы с недвижимостью на полтора миллиона и попытка обмануть банк.

