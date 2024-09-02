Студенты тратили в этом году больше всего денег на еду и маркетплейсы

Самой популярной категорией студенческих безналичных трат в 2024 году стали продовольственные магазины — средний чек покупки здесь составил 316 рублей. Как подсчитали аналитики Банка «Санкт-Петербург», в топ-5 основных трат этой категории клиентов также вошли основные маркетплейсы со средним чеком покупки 1 275 рублей, а также кафе и рестораны, причем по большей части фастфуд, — здесь в среднем траты составляли по 387 рублей. Замыкают пятерку трат категории «Транспорт» и «Развлечения».

