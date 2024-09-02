Группа «Эталон» вышла в Ленобласть — компания построит в Мурино более 300 тыс. кв. м жилья

Группа «Эталон» приобрела 35 га земли в городе Мурино Ленинградской области для своего первого инвестиционно-строительного проекта в регионе.



Участок приобрели с уже утвержденным проектом планировки территории и градостроительным планом. Предполагается, что жилая площадь будущего жилого проекта превысит 300 тыс. кв. м.



Строительство реализуют в несколько очередей. По условиям покупки, участок нужно оплачивать траншами в течение двух лет с момента сделки.