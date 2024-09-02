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    Резвый петербуржец заставил полицейских стрелять во Всеволожске

    1956
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    Слишком быстрый «ВАЗ» попытались остановить полицейские во Всеволожском районе Ленобласти, но случилась погоня. У водителя был резон избегать встречи с Госавтоинспекцией.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 сентября, накануне отечественный автомобиль приковал внимание наряда ДПС у суда на Московской улице, 11, во Всеволожске явным превышением скорости. После требования остановиться «ВАЗ» помчал ещё быстрее.

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    Полицейское преследование водителя не впечатлило, и инспектор применил табельное оружие. Стрелял сначала в воздух, потом — по колёсам.

    Возмутитель дорожного спокойствия завершил поездку примерно через полтора километра от места встречи с ДПС: на Песочной улице, 25, в деревне Кальтино. Им оказался 36-летний петербуржец. По данным полиции, его стимулировал алкоголь.

    Водитель получил протокол за пьяное вождение (12.8 КоАП). В перспективе 30 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав. «ВАЗ» увезли на штрафстоянку.

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