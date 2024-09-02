Резвый петербуржец заставил полицейских стрелять во Всеволожске

Слишком быстрый «ВАЗ» попытались остановить полицейские во Всеволожском районе Ленобласти, но случилась погоня. У водителя был резон избегать встречи с Госавтоинспекцией.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 сентября, накануне отечественный автомобиль приковал внимание наряда ДПС у суда на Московской улице, 11, во Всеволожске явным превышением скорости. После требования остановиться «ВАЗ» помчал ещё быстрее.