Резвый петербуржец заставил полицейских стрелять во Всеволожске

Слишком быстрый «ВАЗ» попытались остановить полицейские во Всеволожском районе Ленобласти, но случилась погоня. У водителя был резон избегать встречи с Госавтоинспекцией.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 сентября, накануне отечественный автомобиль приковал внимание наряда ДПС у суда на Московской улице, 11, во Всеволожске явным превышением скорости. После требования остановиться «ВАЗ» помчал ещё быстрее.
Полицейское преследование водителя не впечатлило, и инспектор применил табельное оружие. Стрелял сначала в воздух, потом — по колёсам.
Возмутитель дорожного спокойствия завершил поездку примерно через полтора километра от места встречи с ДПС: на Песочной улице, 25, в деревне Кальтино. Им оказался 36-летний петербуржец. По данным полиции, его стимулировал алкоголь.
Водитель получил протокол за пьяное вождение (12.8 КоАП). В перспективе 30 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав. «ВАЗ» увезли на штрафстоянку.