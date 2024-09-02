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Строительство В Приморском районе открылась школа на 825 мест — она станет частью существующей школы № 55

В Приморском районе открылась школа на 825 мест — она станет частью существующей школы № 55

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На проспекте Королева в Приморском районе открылась новая школа на 825 мест. Как сообщают в Группе ЦДС, учреждение стало частью школы № 55 Приморского района.

Школьники младших классов будут учиться в выделенном блоке с отдельным входом, не пересекаясь со средней и старшей школой.

Новый корпус школы рядом с кварталом ЦДС Dreamline включает учебные кабинеты и компьютерные классы, мастерские, актовый зал, библиотеку и медиатеку, два бассейна и два спортзала. Также для учеников создали большой спортивный кластер с футбольным полем, баскетбольной площадкой, беговыми дорожками, ямой для прыжков.

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