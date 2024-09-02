В Приморском районе открылась школа на 825 мест — она станет частью существующей школы № 55

На проспекте Королева в Приморском районе открылась новая школа на 825 мест. Как сообщают в Группе ЦДС, учреждение стало частью школы № 55 Приморского района.



Школьники младших классов будут учиться в выделенном блоке с отдельным входом, не пересекаясь со средней и старшей школой.

