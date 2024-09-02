Пять новых детских садов почти на тысячу детей открылись в разных районах города

В Выборгском, Московском, Красносельском и Фрунзенском районах открылись пять новых детских садов. Как сообщают в холдинге Setl Group, суммарно они смогут принять более тысячи воспитанников.



В Выборгском районе открылись сразу два объекта на 510 детей, оба находятся на Манчестерской улице. В Московском районе впервые воспитанников принял детский сад № 48 — он рассчитан на 220 мест в 12 группах. На Тосиной улице во Фрунзенском районе открыл свои двери детский сад № 17, который смогут посещать 120 малышей. Еще один садик — № 95 — начал работать на проспекте Буденного в Красносельском районе, он сможет принять 220 детей. Во дворе этого садика создали свою метеоплощадку для самых маленьких, где они смогут учиться наблюдать за погодой.