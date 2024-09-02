    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, ю-в

    769мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.19eur100.76

    Пять новых детских садов почти на тысячу детей открылись в разных районах города

    444
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    В Выборгском, Московском, Красносельском и Фрунзенском районах открылись пять новых детских садов. Как сообщают в холдинге Setl Group, суммарно они смогут принять более тысячи воспитанников.

    В Выборгском районе открылись сразу два объекта на 510 детей, оба находятся на Манчестерской улице. В Московском районе впервые воспитанников принял детский сад № 48 — он рассчитан на 220 мест в 12 группах. На Тосиной улице во Фрунзенском районе открыл свои двери детский сад № 17, который смогут посещать 120 малышей. Еще один садик — № 95 — начал работать на проспекте Буденного в Красносельском районе, он сможет принять 220 детей. Во дворе этого садика создали свою метеоплощадку для самых маленьких, где они смогут учиться наблюдать за погодой.

    Во всех садах внутри предусмотрены групповые помещения, спальни, игровые комнаты, залы для музыки и физкультуры, медицинские кабинеты, комнаты для кружков и развивающих занятий и бассейны, а на прилегающих территориях — площадки для игр и отдыха.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close