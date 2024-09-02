Пять новых детских садов почти на тысячу детей открылись в разных районах города

В Выборгском, Московском, Красносельском и Фрунзенском районах открылись пять новых детских садов. Как сообщают в холдинге Setl Group, суммарно они смогут принять более тысячи воспитанников.
В Выборгском районе открылись сразу два объекта на 510 детей, оба находятся на Манчестерской улице. В Московском районе впервые воспитанников принял детский сад № 48 — он рассчитан на 220 мест в 12 группах. На Тосиной улице во Фрунзенском районе открыл свои двери детский сад № 17, который смогут посещать 120 малышей. Еще один садик — № 95 — начал работать на проспекте Буденного в Красносельском районе, он сможет принять 220 детей. Во дворе этого садика создали свою метеоплощадку для самых маленьких, где они смогут учиться наблюдать за погодой.
Во всех садах внутри предусмотрены групповые помещения, спальни, игровые комнаты, залы для музыки и физкультуры, медицинские кабинеты, комнаты для кружков и развивающих занятий и бассейны, а на прилегающих территориях — площадки для игр и отдыха.