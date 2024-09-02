В Приморском и Красносельском районах открылись новые школы

Две новые общеобразовательные школы открыли свои двери в Красносельском и Приморском районах. Как сообщили в холдинге Setl Group, суммарно обе школы смогут принять 2 750 учеников с 1 по 11 класс.

Новая школа в ЖК «Чистое небо» рассчитана на 1 375 учеников в 55 классах. Здание состоит из блоков высотой от трех до четырех этажей. Внутри, помимо учебных классов, для учеников создали помещения для отдыха и игр, мастерские, актовый зал, столовую, библиотеку, медиатеку, три спортзала и два бассейна. Во дворе готово футбольное поле с беговыми дорожками, площадки для волейбола и баскетбола, зона для отдыха.

Другая школа, открывшаяся на проспекте Буденного, получила название «Центр образования № 167» — она примет также 1 375 учеников.

На первом этаже школы в квартале «Солнечный город» находятся два бассейна, спортзалы и столовая, на втором — актовый зал на 420 мест. Кроме того, в школе есть библиотека, медпункт, мастерские, помещения для кружков.



В спортивный кластер на пришкольной территории входят футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, легкоатлетические дорожки, уличные тренажеры и полоса препятствий.

