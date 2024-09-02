«Ущерб огромен». Церковь Непорочного Зачатия во Франции частично разрушена в результате пожара

В церкви Непорочного Зачатия во Франции вспыхнул пожар, в результате которого пострадали разные части здания — в том числе колокольня. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает радиостанция France Bleu Nord.

Ночью, примерно в 4 часа утра пламя охватило церковь Непорочного Зачатия в Сен-Омере на севере Франции. Пожар начался в ризнице и распространился по всему зданию. Для борьбы с возгоранием привлекли около сотни пожарных со всего региона, которым удалось взять огонь под контроль уже к 7:30 утра.

«Ущерб огромен, это действительно ужас для всех нас в Сен-Омере», — поделился Франсуа Декостер, отметив, что в настоящее время идет расследование по факту возгорания. В результате него будут установлены причины пожара.

Поскольку церковь была отремонтирована в 2018 году, мэр объяснил, что местным жителям не угрожает распространение свинца или асбеста. Тем не менее после устранения пожара людям порекомендовали держать окна закрытыми.

Церковь Непорочного Зачатия была построена в 1859 году. Она известна своим необычным наклоном, связанным с болотистой почвой, на которой стоит здание, а также неоготическим стилем. Церковь была полностью отреставрирована и вновь открыта в 2018 году. До пожара здесь каждый год проводили концерты, на которых выступал хор и оркестры из региона Овернь.