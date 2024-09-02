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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Локальная достопримечательность. Выберите петербургский памятник, достойный награды

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    2 комментария
    Фото: RAndrey / iStock
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    Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Вы уже прислали нам адреса самых разных маленьких памятников нашего города. Вместе с куратором номинации — профессиональным гидом-переводчиком Павлом Перцем — мы отобрали из них десятку финалистов. Теперь просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего.

    «Маленькие хранители города» — одна из 10 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем непарадные памятники, любимые горожанами. Вот кто вышел в финал:

    1. «Вещая кляча» у дома старухи-процентщицы,
    2. «Конек-горбунок» перед ТЮЗом,
    3. Ангел в Измайловском Саду,
    4. Ангел на Карповке,
    5. Зеленый дракон во дворе дома № 23 по 8-й линии В.О.,
    6. Кот Елисей и кошка Василиса на Малой Садовой улице,
    7. Мозаичный Дворик (Двор Малой Академии искусств),
    8. Потерянная книга на Литейном,
    9. Ростомер Петра Великого на новом городском маршруте «Путь Петра»,
    10. Чижик на Фонтанке.

    Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какой памятник вы любите больше всего? Давайте определим того, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!


    Как проголосовать:

    1. Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
    2. Изучить описание номинаций.
    3. Перейти на страницу голосования.
    4. Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
    5. Выбрать одного кандидата в номинации.
    6. Нажать на кнопку «Голосовать».
    7. Повторить для другой номинации.

    Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!

    Фото: RAndrey / iStock

    Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы ежегодно просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, вошли в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составили окончательные списки, а мы выставили их на всеобщее голосование.

    26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. В этом году мы проведем ее вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

    «(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

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