Локальная достопримечательность. Выберите петербургский памятник, достойный награды

Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Вы уже прислали нам адреса самых разных маленьких памятников нашего города. Вместе с куратором номинации — профессиональным гидом-переводчиком Павлом Перцем — мы отобрали из них десятку финалистов. Теперь просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего.
«Маленькие хранители города» — одна из 10 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем непарадные памятники, любимые горожанами. Вот кто вышел в финал:
- «Вещая кляча» у дома старухи-процентщицы,
- «Конек-горбунок» перед ТЮЗом,
- Ангел в Измайловском Саду,
- Ангел на Карповке,
- Зеленый дракон во дворе дома № 23 по 8-й линии В.О.,
- Кот Елисей и кошка Василиса на Малой Садовой улице,
- Мозаичный Дворик (Двор Малой Академии искусств),
- Потерянная книга на Литейном,
- Ростомер Петра Великого на новом городском маршруте «Путь Петра»,
- Чижик на Фонтанке.
Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какой памятник вы любите больше всего? Давайте определим того, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!
Как проголосовать:
- Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
- Изучить описание номинаций.
- Перейти на страницу голосования.
- Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
- Выбрать одного кандидата в номинации.
- Нажать на кнопку «Голосовать».
- Повторить для другой номинации.
Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!