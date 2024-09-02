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Образ жизни Намного эффектнее и полезнее лака и геля? Рассказываем про японский маникюр, который стремительно набирает популярность

Намного эффектнее и полезнее лака и геля? Рассказываем про японский маникюр, который стремительно набирает популярность

Российские модницы в восторге от этого тренда

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Поклонницы маникюрного ЗОЖа могут забыть о муках выбора цвета, когда есть японский маникюр

В этом сезоне в Россию ворвался новый бьюти-тренд — японский маникюр. Яркие цвета, которые были популярны летом, наращённые экстра-длинные ногти и рисунки гель-лаком этой осенью сдают позиции под натиском заграничной техники. Стоит такая услуга в среднем около 1,5 тысяч рублей. Разбираемся, в чем плюсы и минусы японского маникюра, вместе с бьюти-экспертами.

Чем хорош японский маникюр

Эту технику оценили приверженцы натуральности и экологичного ухода за собой. После посещения салона красоты ногти выглядят здоровыми и блестящими, при этом становятся устойчивыми к агрессивному воздействию внешней среды. А мастер во время процедуры не использует лаки со сложным химическим составом. Кусачки и ножницы вы тоже не увидите.

Эта техника кардинально отличается от того, к чему мы привыкли. Во время процедуры используются натуральные компоненты — пчелиный воск, коллаген, минеральные масла, которые питают ногтевую пластину и делают ее более прочной. Кутикулу обрабатывают специальным составом, а для работы мастер использует кичины — полировочные блоки из качественной телячьей кожи. С их помощью в ногтевую пластину втирают минеральную пасту и пудру на основе пчелиного воска.

— Японский маникюр придает ногтям натуральный блеск без искусственного покрытия, как у гель-лака, — добавляет Валерия Виноходова. — Процедура выполняется в несколько этапов, требующих определенных знаний и навыков. Она дает возможность восстановить истонченную ногтевую пластину, ускорить рост и создать корсет в межклеточном пространстве.

Бьюти-эксперты отмечают, что японский маникюр выбирают клиенты, которые подустали от гель-лаков и хотят дать ногтям отдых.

— Японский маникюр не создает искусственное покрытие, а лишь придает ногтям естественный блеск, — объясняет основательница Академии маникюра и педикюра Анна Романова. По ее словам, такая техника оздоравливает, питает и укрепляет ногти, способствует их росту.

В чем минусы японского маникюра

Однако эффект от японского маникюра вряд ли можно назвать таким же долговечным, как после гель-лака. Он не такой стойкий и держится около двух недель. Мастера отмечают, что его стоит повторять раз в 2–3 недели. В то время как гель-лак, нанесенный при помощи большого количества химических веществ и лампы, легко держится на ногтях четыре недели.

— Важно отметить: японский маникюр — это не альтернатива гель-лаку, а скорее дополнение к нему. Выбор зависит от личных предпочтений и состояния ногтей, — считает Анна Романова. — Я рекомендую этот вид маникюра для тех, кто любит натуральные и ухоженные ногти. Для кого важны эстетика и здоровье.

Есть у японского маникюра и другие минусы, о которых говорят nail-мастера. И это не только необходимость регулярного обновления.

— Японский маникюр может быть более дорогим, чем традиционный маникюр или покрытие гель-лаком, — не скрывает Анна Романова. — Эта техника не подходит для поврежденных или очень тонких ногтей, так как может быть слишком агрессивной.

Хорошо забытое старое?

При этом бьюти-эксперт удивляется, почему японский маникюр объявили новинкой. Анна Романова назвала эту технику хорошо забытым старым.

— Я делала японский маникюр еще в 2014 году. Мои клиенты были в восторге, но даже в этом легком виде маникюра можно навредить клиенту, нужно быть аккуратным при работе кичинами, — подчеркивает специалист. — Японский маникюр достаточно популярен в России и мире, особенно среди тех, кто ценит естественный вид ногтей и их здоровье.

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