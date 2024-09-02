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Бизнес Город Из торгового центра на севере Петербурга выселили часть арендаторов. Они работали без договора с городом

Из торгового центра на севере Петербурга выселили часть арендаторов. Они работали без договора с городом

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5 комментариев

Комитет по контролю за имуществом Петербурга приступил к освобождению многофункционального центра на севере Петербурга от незаконных арендаторов. Как сообщили в пресс-службе ведомства 2 сентября, речь идет о части здания по адресу: Тимуровская улица, 26, корпус 1.

Нежилое помещение площадью около 1000 кв. м было предоставлено юридическому лицу на основании договора аренды для использования под нежилые цели. В марте 2023 года договор был расторгнут, однако пользователи его не освободили. В нем продолжили работу пункт выдачи заказов, пищевое производство, кафе, офисы, салон красоты, школа английского языка, зал для тренировок и соляная пещера.

Кроме того, чиновники выявили несоответствие фактической планировки объекта документам технического и кадастрового учета.

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Комментарии
5
280896530
2 сентября 2024, 13:28
Интересно было бы проверить документы на аренду помещений самой администрации города и районов, может там тоже давно пора на выход?!
280648886
2 сентября 2024, 15:27
Верим! Верим! Верим! Инвестируйте в Россию..и вас также выселят или вообще отберут бизнес..
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