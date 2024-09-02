Из торгового центра на севере Петербурга выселили часть арендаторов. Они работали без договора с городом

Комитет по контролю за имуществом Петербурга приступил к освобождению многофункционального центра на севере Петербурга от незаконных арендаторов. Как сообщили в пресс-службе ведомства 2 сентября, речь идет о части здания по адресу: Тимуровская улица, 26, корпус 1.

Нежилое помещение площадью около 1000 кв. м было предоставлено юридическому лицу на основании договора аренды для использования под нежилые цели. В марте 2023 года договор был расторгнут, однако пользователи его не освободили. В нем продолжили работу пункт выдачи заказов, пищевое производство, кафе, офисы, салон красоты, школа английского языка, зал для тренировок и соляная пещера.

Кроме того, чиновники выявили несоответствие фактической планировки объекта документам технического и кадастрового учета.