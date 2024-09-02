РСА: средняя выплата по ОСАГО в РФ установила новый рекорд

Рекордный показатель средней выплаты по обязательной «автогражданке» отметили страховщики в июле 2024 года. Об этом 2 сентября сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.



По данным союза, в июле средняя выплата по ОСАГО составила 111 809 рублей, превысив аналогичный показатель 2023 года на 22%. А по сравнению с началом года рост составил 12%. Общая средняя выплата за семь месяцев года выросла на 13% и составила 96,3 тысячи рублей.

В то же время средняя премия продолжает снижаться. В этом июле она составила 7528 рублей, что на 4% (или 313 рублей) меньше показателя за тот же месяц 2023 года. А по итогу семи месяцев общая средняя премия составила 7635 рубля — на 1,5% меньше, чем годом ранее.