РСА: средняя выплата по ОСАГО в РФ установила новый рекорд

Рекордный показатель средней выплаты по обязательной «автогражданке» отметили страховщики в июле 2024 года. Об этом 2 сентября сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
По данным союза, в июле средняя выплата по ОСАГО составила 111 809 рублей, превысив аналогичный показатель 2023 года на 22%. А по сравнению с началом года рост составил 12%. Общая средняя выплата за семь месяцев года выросла на 13% и составила 96,3 тысячи рублей.
В то же время средняя премия продолжает снижаться. В этом июле она составила 7528 рублей, что на 4% (или 313 рублей) меньше показателя за тот же месяц 2023 года. А по итогу семи месяцев общая средняя премия составила 7635 рубля — на 1,5% меньше, чем годом ранее.
Выросло также количество урегулированных убытков. За семь месяцев 2024 года их число составило 1,2 миллиона, что на 8% больше прошлогоднего показателя. В общей сложности по ним было выплачено 117 миллиардов рублей — на 21% больше, чем годом ранее.
Договоров ОСАГО с января по июль заключили 24,6 миллиона. Их количество за год выросло на 5%. Общая сумма премий по обязательной «автогражданке», собранных за этот период, составила 187,7 миллиарда. По сравнению с первыми семью месяцами 2023 года она выросла на 3%.