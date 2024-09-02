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    В центре Калининграда полыхают последний этаж и кровля высотного жилого дома

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    Кровля многоэтажного здания горит в Калининграде. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области 2 сентября.

    Возгорание случилось на Эпроновской улице. По данным ведомства, огонь охватил технический этаж на 200 квадратных метрах, после чего перенесся на крышу.

    Фото: тг-канал врио губернатора Калининградской области
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    «Выезжаю на место пожара на улице Эпроновской, 20. Большое возгорание. Подключены все силы и средства. На связи с МЧС», — написал врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале.

    Судя по кадрам, пламя активно распространяется, от здания исходят черные клубы дыма.

    Причины появления огня и информация о возможных пострадавших устанавливаются.

    Обновление:

    К 12:30 в тушении пожара задействованы 50 специалистов и 18 спецмашин. Из огня удалось спасти четырех человек, двое из них – дети. Еще 20 человек эвакуированы из опасной зоны, передает МЧС РФ.

    К 14:14 спасатели ликвидировали открытое горение в жилом многоэтажном доме. Число спасенных из пожара увеличилось до 5. Всего из здания эвакуировали 21 жителя.

    Фото: тг-канал врио губернатора Калининградской области

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