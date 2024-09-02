В центре Калининграда полыхают последний этаж и кровля высотного жилого дома

Кровля многоэтажного здания горит в Калининграде. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области 2 сентября.



Возгорание случилось на Эпроновской улице. По данным ведомства, огонь охватил технический этаж на 200 квадратных метрах, после чего перенесся на крышу.