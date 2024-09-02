В центре Калининграда полыхают последний этаж и кровля высотного жилого дома

Кровля многоэтажного здания горит в Калининграде. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области 2 сентября.
Возгорание случилось на Эпроновской улице. По данным ведомства, огонь охватил технический этаж на 200 квадратных метрах, после чего перенесся на крышу.
«Выезжаю на место пожара на улице Эпроновской, 20. Большое возгорание. Подключены все силы и средства. На связи с МЧС», — написал врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале.
Судя по кадрам, пламя активно распространяется, от здания исходят черные клубы дыма.
Причины появления огня и информация о возможных пострадавших устанавливаются.
Обновление:
К 12:30 в тушении пожара задействованы 50 специалистов и 18 спецмашин. Из огня удалось спасти четырех человек, двое из них – дети. Еще 20 человек эвакуированы из опасной зоны, передает МЧС РФ.
К 14:14 спасатели ликвидировали открытое горение в жилом многоэтажном доме. Число спасенных из пожара увеличилось до 5. Всего из здания эвакуировали 21 жителя.