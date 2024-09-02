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    В семье Владимира Путина свободно говорят на китайском

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    Некоторые члены семьи президента РФ свободно владеют китайским языком. Об этом в понедельник, 2 сентября, заявил Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном», его слова которого приводит пресс-служба Кремля.

    Отвечая на вопрос об интересе в России к китайскому языку, президент России поделился, что маленькие члены его семьи свободно на нем говорят.

    При этом Путин отметил важность изучения русского языка, так как именно он объединяет все народы в общий организм. При этом президент отметил, что россияне не должны терять интерес к изучению английского языка, и подчеркнул: «Английский язык — это великий язык».

    В понедельник, 2 сентября, в России начался новый учебный год. Первым уроком стал «Разговор о важном», тема которого в 2024–2025 годах — «Образ будущего». В одной из школ города Кызыл — столица Республики Тыва — открытый урок провел Владимир Путин.

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