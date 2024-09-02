Итальянского гребца лишили бронзовой медали Паралимпийских игр‑2024 из‑за телефона в лодке

Гребец сборной Италии Джакомо Перини был лишен бронзовой медали на Паралимпийских играх-2024 из-за телефона, обнаруженного в его лодке. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Федерации гребли Италии.



«Судья исключил его из протокола после того, как при проверке сумки Перини, в которой находились вода и личные вещи, был обнаружен смартфон, который спортсмен по ошибке забыл убрать», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что исключение из протокола гонки произошло на основании правил, которые запрещают наличие на лодке устройств, способных поддерживать связь с внешним миром. Федерация гребли Италии подала апелляцию, но она была отклонена. Планируется обжаловать это решение в Международной федерации гребного спорта.