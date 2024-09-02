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    Водитель Hyundai с десятком штрафом насмерть сбил сварщика в Ленобласти

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    Сварщик из-под Ростова-на-Дону погиб на дороге в деревне Куровицы Кингисеппского района Ленобласти, пытаясь перейти проезжую часть в не предназначенном для этого месте. Об этом стало известно «Фонтанке» 2 сентября.

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    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась на 248-м километре трассы «Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье» накануне около девяти часов вечера. 47-летний пешеход вышел на дорогу вне зоны пешеходного перехода и угодил под колёса Hyundai Tucson. Он умер на месте.

    За рулём Hyundai сидел 61-летний житель Усть-Луги. В этом году он успел получить 15 штрафов за превышение скорости, все оплатил.

    Дорожная полиция проводит проверку по факту ДТП.

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