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Происшествия Два десятка медведей томились в подвале дома на Тимуровской, теперь они в полиции

Два десятка медведей томились в подвале дома на Тимуровской, теперь они в полиции

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7 комментариев

Большая медвежья семья взбудоражила жильцов одного из домов в Калининском районе Петербурга. Выдохните. Медведи были плюшевыми.

Как рассказала «Фонтанке» 2 сентября председатель ЖСК одного из домов на Тимуровской улице, игрушки были размещены в подвале. Мягкие морды высовывались из окошек и вызывали много вопросов. Подходить к новым жителям технического помещения жильцы дома не решились. Так как медведи угрожали безопасности, в первую очередь противопожарной, было решено вызвать полицию.

В итоге в 17-й отдел увезли около 20 игрушечных медведей среднего размера, звери были в коробках. Кто и зачем поместил их в подвал, выясняется.

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Комментарии
8
VKuser174198221
2 сентября 2024, 10:13
Это те новости которых мы достойны?
Абрикосов
2 сентября 2024, 10:01
новость новостей... если за ТАКИЕ новости деньги еще платят то все печально в журналистике у нас...
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