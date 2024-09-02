Два десятка медведей томились в подвале дома на Тимуровской, теперь они в полиции

Большая медвежья семья взбудоражила жильцов одного из домов в Калининском районе Петербурга. Выдохните. Медведи были плюшевыми.



Как рассказала «Фонтанке» 2 сентября председатель ЖСК одного из домов на Тимуровской улице, игрушки были размещены в подвале. Мягкие морды высовывались из окошек и вызывали много вопросов. Подходить к новым жителям технического помещения жильцы дома не решились. Так как медведи угрожали безопасности, в первую очередь противопожарной, было решено вызвать полицию.



В итоге в 17-й отдел увезли около 20 игрушечных медведей среднего размера, звери были в коробках. Кто и зачем поместил их в подвал, выясняется.

