«Для врачей всегда вход свободный». Фонд «свет.дети» отметит свой день рождения благотворительным спектаклем

Петербургский благотворительный фонд «свет.дети», помогающий детям и взрослым с онкозаболеваниями, отметит свой шестнадцатый день рождения петербургской премьерой спектакля «Доктор». Везёт постановку из Москвы в Северную столицу актёр и режиссёр Алексей Барынин. Показ будет благотворительным: средства с продажи билетов направят в фонд, а для врачей — вход бесплатный.

Алексей Барынин известен петербургскому зрителю по моноспектаклю «Хулиганы. Есенин — Маяковский». Спектакль «Доктор» он поставил по роману Юрия Германа «Дорогой мой человек» и играет его уже несколько лет на московских подмостках. Это история молодости и становления советского врача Владимира Устименко, избравшего своим девизом клятву врачей: «Aliis inserviendo consumor — Светя другим, сгораю сам». В Петербурге спектакль будет показан впервые.



«Моноспектакль «Доктор» — это моя благодарность врачам. Этим спектаклем мне хотелось передать свою энергию поддержки. Я играю этот спектакль в Москве с 2020 года. Для врачей всегда вход свободный. В то же время обычные зрители приходят на спектакль по билетам. Познакомившись с фондом «свет.дети», я понял, что могу сделать больше для врачей. Все вырученные с билетов деньги я направлю в фонд на поддержку программы помощи медучреждениям и врачам», — рассказал Алексей Барынин.

Алексей Барынин, актёр, режиссёр Фото: Елена Краснохорская Фото: Настя Цыганова Фото: Настя Цыганова Фото: Настя Цыганова Фото: Настя Цыганова Поделиться Поделиться





В сентябре фонду «свет.дети» исполняется шестнадцать лет. Помимо адресной поддержки пациентов детских онкологических отделений, приезжающих на лечение в Петербург, фонд реализует другие программы помощи. Одной из них является программа «Помощь медицинским учреждениям» — содействие развитию новых методов диагностики и лечения онкологических заболеваний в России, повышение квалификации врачей-онкологов и оплата их участия в онкологических конференциях.



«В этом году мы решили отметить день рождения фонда вместе с врачами, без которых работа фонда была бы абсолютно невозможна. Мы опираемся на мнение врачей, которые входят в экспертный совет фонда, и других специалистов из смежных специальностей, с которыми мы постоянно на связи. Фонд — это только инструмент, через который люди могут помогать поддерживать детей с онкодиагнозом. А врачи — это как раз те люди, которые воплощают в жизнь чаяния родителей по спасению заболевших детей. Врачи для нас очень ценны. Мы очень благодарны актёру Алексею Барынину за инициативу, потому что это его волонтёрский проект. Мы очень рады соединить его волонтёрское стремление прикоснуться к работе фонда и подарить этот праздник нашим врачам, которые отдают многие-многие часы своей жизни спасению онкобольных детей», — поделилась Юлия Божина, директор фонда «свет.дети».

