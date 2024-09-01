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    В Новой Москве в ДТП автобуса с грузовиком один человек погиб, трое пострадали

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    Один человек погиб и трое пострадали при столкновении грузового автомобиля и рейсового автобуса на ЦКАД в Новой Москве. Подробности сообщили в Госавтоинспекции столицы 1 сентября.

    Авария случилась сегодня вечером на 231-м километре трассы. В результате жесткого столкновения смертельные травмы получил пассажир автобуса, еще двоих пострадавших пассажиров доставили в больницы.

    Как пишет Msk1.ru со ссылкой на слова очевидцев, автобус протаранил несколько машин, на участке собралась крупная пробка. К месту ДТП прилетал вертолет санавиации для госпитализации пострадавших. Также к аварии оперативно прибыли спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

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    «Автобус собрал где-то 12 машин», — поделился один из водителей, который застрял в пробке рядом с ДТП.

    Установление всех обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Троицкого и Новомосковского административных.

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