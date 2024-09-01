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Общество Представитель Филиппа Киркорова подтвердила госпитализацию его отца

Представитель Филиппа Киркорова подтвердила госпитализацию его отца

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3 комментария

Народный артист РФ Бедрос Киркоров был доставлен в одну из столичных больниц, но уже ожидает выписку. Об этом сообщил представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская, передает РИА Новости 1 сентября.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 92-летнего артиста экстренно госпитализировали в больницу в связи с ухудшением здоровья. По словам собеседницы агентства, Киркоров чувствует себя хорошо.

«Постоянно находится на связи с Филиппом по телефону. Бодрый, в ожидании выписки», — сказала Успенская.

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Комментарии
3
OttoVonNasmorck
1 сентября 2024, 22:20
Говорят, Ваганьковское закончил.
Mies
1 сентября 2024, 22:08
Состояние здоровья ухудшилось, но чувствует себя хорошо. Срочно госпитализирован, но ожидает выписки. Вообщем, почем стоит похоронить? По пятерке. А если без покойника?😂
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