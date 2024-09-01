Представитель Филиппа Киркорова подтвердила госпитализацию его отца

Народный артист РФ Бедрос Киркоров был доставлен в одну из столичных больниц, но уже ожидает выписку. Об этом сообщил представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская, передает РИА Новости 1 сентября.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что 92-летнего артиста экстренно госпитализировали в больницу в связи с ухудшением здоровья. По словам собеседницы агентства, Киркоров чувствует себя хорошо.

«Постоянно находится на связи с Филиппом по телефону. Бодрый, в ожидании выписки», — сказала Успенская.