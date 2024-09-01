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    Взрыв аккумулятора мог стать причиной смертельного пожара в Подмосковье. Детей сбрасывали из окон

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    ГСУ СК России по Московской области

    В ночь на воскресенье, 1 сентября, в подмосковном Егорьевске произошел крупный пожар, унесший жизни троих детей и матери. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК по Московской области.

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    Трагедия случилась в одной из квартир на четвертом этаже жилого дома в деревне Юрцово. После тушения огня с места ЧП были госпитализированы в тяжелом состоянии восемь несовершеннолетних и их родители. Спасти троих малолетних детей и их мать не удалось, они погибли от полученных ожогов.

    Пожар в жилом доме могла вызвать взорвавшаяся батарея электрического самоката, сообщил «Рен ТВ» со ссылкой на собственный источник. По словам соседей, возгоранию предшествовал хлопок, после детей вытаскивали из горящей квартиры, один из членов семейства попытался спасти собственную сестру, сбросив ее на улицу через окно.

    Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Установление всех обстоятельств произошедшего держит на контроле Егорьевская городская прокуратура.

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