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Происшествия Пять человек застряли на лодке на Ладожском озере

Пять человек застряли на лодке на Ладожском озере

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3 комментария

Пять человек, трое из которых дети, застряли сегодня на лодке на Ладожском озере, об этом 1 сентября пишет 47news со ссылкой на региональную аварийно-спасательной службу.

Взрослые с тремя детьми оказались вдали от берега из-за поломки мотора лодки, о чем сообщили спасателям в районе 13:00. На поиск выезжала дежурная смена ПСО города Приозерска. Спасатели нашли лодку и доставили застрявших в деревню Владимировку. Работы были завершены к четырем часам.

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Комментарии
3
111111111111118
1 сентября 2024, 18:59
в лодке в озере на лодке в озере в лодке на озере на лодке на озере хорошо ещё, реки не было ай-нэ-нэ...
geokarma24
1 сентября 2024, 19:46
О чём шумим-то? - так не на подводной же лодке!
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