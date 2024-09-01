Пять человек застряли на лодке на Ладожском озере

Пять человек, трое из которых дети, застряли сегодня на лодке на Ладожском озере, об этом 1 сентября пишет 47news со ссылкой на региональную аварийно-спасательной службу.

Взрослые с тремя детьми оказались вдали от берега из-за поломки мотора лодки, о чем сообщили спасателям в районе 13:00. На поиск выезжала дежурная смена ПСО города Приозерска. Спасатели нашли лодку и доставили застрявших в деревню Владимировку. Работы были завершены к четырем часам.