Держите под контролем ваши мимиметры: самые красивые таксы (и не только) Петербурга

Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»







В Петербурге 1 сентября Шкиперский сад на Васильевском острове заполонили любители такс. Причина — такс-парад «Всей семьей». Четвероногие герои праздника умиляли присутствующих яркими костюмами, за их дефиле наблюдал фотокорреспондент «Фонтанки».









Необычное праздничное шоу посвятили сразу двум важным событиям — Дню знаний и Дню Василеостровского района. Гвоздем программы по традиции стал показ уникальных костюмов зрителям и членам жюри.









«Ключевая тема мероприятия в Год семьи — конечно же, семья», — рассказал глава Василеостровского района Михаил Соболев.









В мероприятии приняли участие не только животные и их владельцы, но и артисты цирка. Парад такс стал уже двенадцатым по счету.



























Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»







Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»







Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»







Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»







Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»







Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»







Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»







Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»







Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»







Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»







Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»







Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»





