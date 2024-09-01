Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+20°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

южн.

 768мм 56%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,19
EUR 100,76
15 телесериалов сентября
Новый игрок в стройке метро
Экзотика в Петербурге
Ночная атака на Москву
Про деньги из дела Булгакова
У репера Апачева просят денег
Орнелла Мути в Петербурге
Рейтинги «Фонтанки»
Город Держите под контролем ваши мимиметры: самые красивые таксы (и не только) Петербурга

Держите под контролем ваши мимиметры: самые красивые таксы (и не только) Петербурга

2 829
3 комментария

В Петербурге 1 сентября Шкиперский сад на Васильевском острове заполонили любители такс. Причина — такс-парад «Всей семьей». Четвероногие герои праздника умиляли присутствующих яркими костюмами, за их дефиле наблюдал фотокорреспондент «Фонтанки».

Необычное праздничное шоу посвятили сразу двум важным событиям — Дню знаний и Дню Василеостровского района. Гвоздем программы по традиции стал показ уникальных костюмов зрителям и членам жюри.

«Ключевая тема мероприятия в Год семьи — конечно же, семья», — рассказал глава Василеостровского района Михаил Соболев.

В мероприятии приняли участие не только животные и их владельцы, но и артисты цирка. Парад такс стал уже двенадцатым по счету.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE8
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
СпортивнаяДевушка
1 сентября 2024, 18:08
Какая красота и юмор! Спасибо, - вдохновили!
Maik5
1 сентября 2024, 18:19
Хорошая, спокойная порода.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
Скрытые враги ваших глаз: офтальмологи рассказали, как часто надо проходить полное обследование зрения и почему
1 сентября, 18:00
Новости компании
Земля в дефиците: кто разбирает места в петербургских промзонах и индустриальных парках
1 сентября, 10:00
Новости компании
«Людям все равно хочется жить в своем доме». Что происходит на рынке ИЖС в Петербурге и Ленобласти с появлением новых правил
31 августа, 18:00
ТОП 5
Новости компании
Скрытые враги ваших глаз: офтальмологи рассказали, как часто надо проходить полное обследование зрения и почему
1 сентября, 18:00
Земля в дефиците: кто разбирает места в петербургских промзонах и индустриальных парках
1 сентября, 10:00
«Людям все равно хочется жить в своем доме». Что происходит на рынке ИЖС в Петербурге и Ленобласти с появлением новых правил
31 августа, 18:00
Квартира под ремонт: преимущество или недостаток в современных условиях?
30 августа, 18:00
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
ГК «Лидер Групп» представила дизайн мест общего пользования нового ЖК «Старлайт»
30 августа, 17:10
Setl Group — один из самых узнаваемых петербургских брендов 2024 года
30 августа, 16:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
30 августа, 16:17
Обратный осмос и классический фильтр под мойку: в чем разница?
30 августа, 16:03
Футболисты «Динамо» сыграли с командой Setl Group на «Петровском»
30 августа, 14:45
«Малый бизнес — Большие возможности»: БСПБ подарит победителям бесплатное РКО навсегда
30 августа, 14:30
Маршруты по каналам Санкт-Петербурга
30 августа, 12:34