Отравившегося веществами школьника с травмами увезли в больницу из Кронштадта

Юного петербуржца доставили в детскую городскую больницу после падения в заброшенном доме на Цитадельском шоссе, об этом 1 сентября стало известно «Фонтанке».

Инцидент произошел накануне вечером. Прибывшая на место бригада скорой помощи обнаружила 15-летнего пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. По предварительным данным, травмы он мог получить в результате падения примерно со второго этажа. Кроме того, у подростка диагностировали отравление неизвестными веществами, его состояние оценивается как тяжелое.

Семья юноши считается благополучной, на учете в органах опеки не состоит. Обстоятельства происшествия находятся под контролем следственных органов.