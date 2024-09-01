Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России «сделать всё» для защиты собственных интересов. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также рассказал о последствиях конфронтации для Европы.
Песков подчеркнул, что экономические негативные последствия конфронтации с Россией в Европе будут ощущать в течение предстоящих
«В ущерб своим собственным интересам, в ущерб кошелькам своих налогоплательщиков. Конечно, для них это будет иметь глубокие последствия, они неизбежны. В течение грядущего
Пресс-секретаря президента также спросили о готовности России отстаивать собственные интересы. «Будет сделано всё», — заявил в ответ Песков.