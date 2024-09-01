Песков: если придется, будет сделано всё для защиты интересов России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России «сделать всё» для защиты собственных интересов. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также рассказал о последствиях конфронтации для Европы.



Песков подчеркнул, что экономические негативные последствия конфронтации с Россией в Европе будут ощущать в течение предстоящих 10 лет .

