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    Песков: если придется, будет сделано всё для защиты интересов России

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России «сделать всё» для защиты собственных интересов. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также рассказал о последствиях конфронтации для Европы.

    Песков подчеркнул, что экономические негативные последствия конфронтации с Россией в Европе будут ощущать в течение предстоящих 10 лет.

    «В ущерб своим собственным интересам, в ущерб кошелькам своих налогоплательщиков. Конечно, для них это будет иметь глубокие последствия, они неизбежны. В течение грядущего 10-летия мы будем свидетелями этого», — отметил Песков.

    Пресс-секретаря президента также спросили о готовности России отстаивать собственные интересы. «Будет сделано всё», — заявил в ответ Песков.

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