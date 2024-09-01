В Петербурге лихач с мигалкой и его шеф не смогли уйти от ГАИ

Источник: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Черный «Мерседес» со спецсигналами распугивал водителей в Кудрово и попался сотрудникам ГАИ на кольцевой автодороге. Полицейских рассказ пассажира автомобиля не впечатлил, транспортное средство отправилось на спецстоянку, а водитель получил протокол. Подробности 1 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

1 из 4 Источник: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Сообщение об опасной езде «Мерседеса» поступило в полицию двумя днями ранее. Прокладывая себе путь спецсигналами, водитель выехал на встречку и совершил обгон прямо на мосту через реку Оккервиль.



Машину объявили в розыск. Выяснилось, что ее собственником является 44-летний бизнесмен, директор фирмы по продаже автомобилей.



Разыскиваемый «Мерседес» попался на Кольцевой. За рулем был 24-летний водитель, а владелец сидел на пассажирском сиденье. Разговоры о том, что человек он в городе не последний и имеет определенные связи, на полицейских эффекта не произвели, как и сетования на то, что мужчина спешит в Саудовскую Аравию.



Машину изъяли на спецстоянку, а водителя привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу и управление автомобилем без предусмотренных ПДД документов. За незаконное использование спецсигналов владельцу грозит лишение водительских прав и конфискация автомобиля.

