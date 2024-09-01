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    Парковка у Медного всадника стоили водителю более миллиона рублей

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    В круглую сумму обошлась часовая парковка в Адмиралтейском районе Петербурга водителю пикапа. Миллион рублей наличными и драгоценности сверху забрали воры, не оставившие в машине даже еду и кроссовки.

    Как стало известно «Фонтанке», 31 августа об особо крупной краже в полицию заявила 43-летняя жительница Рязани, проживающая в центре Петербурга. Около двух часов дня она оставила Nissan Navara неподалёку от Медного всадника, но в спешке забыла до конца закрыть окно со стороны пассажира.

    Невнимательность стоила ей миллиона рублей наличными, полученными от страховой компании, пары колец, трёх пар серёг, в том числе с бриллиантами, обширной коллекции браслетов, цепочки, часов — реплики Rolex. Всёго этого владелица не нашла в машине, когда вернулась через час. Кроме того, пропали банковские карты, с которых успели списать около 1 тысячи рублей, продукты, кроссовки и полевой костюм.

    Общий ущерб женщина оценила в 1,3 миллиона рублей. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

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