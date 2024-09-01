Богомол на кухне и летучая мышь в спальне. Экзотические питомцы захватывают Петербург

Обыденные котики и собачки в океане интернет-торговли уже вчерашний день. В XXI веке петербуржцы шагнули далеко за пределы банальности и предлагают весьма неожиданные объекты для заботы и компаньонов для коротания длинных осенних вечеров. Присмотритесь, возможно, именно о таком четвероногом (шестиногом?) вы давно мечтали, только боялись себе признаться.



Живые божьи коровки и их личинки

Фото: Павел Семчук / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Красная «бабочка-коробочка» будет радовать в пасмурную погоду не только ваш взор. С ее появлением в доме возликуют растения, ведь это насекомое — энтомофаг. Или, как пишет продавец, «суровый хищник», который разделает «под орех» тлю и прочих вредителей. Если в доме нет тли, это вопрос другой, но при наличии под опекой личинки решать его придется срочно — едят они в 15 раз больше, чем взрослая особь. А вот для людей божьи коровки совершенно безопасны и не кусаются. Максимум, как она намекнет вам на излишние ласки, — выпустит желто-оранжевую пахучую жидкость.



Бронзовки

Фото: Stanislav Snäll / wikipedia CC 3.0 Поделиться Поделиться





В выборе в пользу бронзовки гораздо больше плюсов, чем кажется на первый взгляд. Ее не надо выгуливать, не надо кидать ей мячик или искать место под точку когтей. Бронзовка выше этого. К тому же она не будет шуметь по ночам и нервировать соседей. Кроме того, она неприхотлива в еде: прокормится овощами, фруктами и даже листьями — главное, следить, чтобы они были в кормушке. А главный аргумент, который вы сможете высказать друзьям, если они упрекнут вас в экстравагантности, — бронзовка просто красивая.



Папуанский кузнечик и перуанский палочник

Элегантная возможность выделиться и удивить друзей своей оригинальностью — завести дома гигантского папуанского кузнечика. Размером питомец со среднего хомячка: длина насекомого достигает 12 сантиметров . Примерно такая же длина надкрыльев, а в размахе они — все 25 . Перуанский палочник выглядит не менее привлекательно: благодаря черной окраске он может так ловко замаскироваться в террариуме, что придется искать его целый день. Весело же! Недаром палочника относят к отряду привиденьевые. А еще у него на спине — маленькие, как бантик, красные крылышки. Всегда при параде, причем весьма эффектном (если повезет разглядеть в террариуме).



К отбору нового владельца продавец подходит весьма серьезно: требует владеть подробной информацией о насекомых и не отвечает на глупые вопросы.

Можно повысить уровень сложности и вырастить палочника из яиц. Да, такое диво тоже продают.

Экзотические богомолы

Вы до сих пор думаете, что богомол похож на ветку с цепкими лапками и начисто лишен шарма? Не тут-то было — в отряде их более двух десятков: и с яркими, как у бабочки, крыльями, и похожие на орхидею, и даже на скрипку! Правда, с содержанием придется попыхтеть: соблюдать нужную температуру и влажность, кормить определенными насекомыми и позаботиться о просторном террариуме, чтобы питомец мог вдоволь охотиться. Сбежать на две недели в отпуск тоже не выйдет: богомолы не любят, когда их надолго оставляют без присмотра, и чахнут.



Мокрицы-коровки

Едва ли вы увидите сегодня что-то более милое, чем мокрица-коровка. Белая, блестящая, с черными пятнышками — в домашнем террариуме, уверяют знатоки, будет смотреться едва ли не лучше, чем буренка на альпийском лугу.

Содержание мокриц выгодно отличается по простоте от других экзотов: освещение им до лампочки. Но вот чтобы было тепло и сыро — это обязательно.

Не обольщайтесь, что короткие лапки мокриц не доставят хлопот: из террариумов с силиконовыми швами они сбегают так, что пятки сверкают.

Слепень живой

Самый оригинальный лот в нашей подборке насекомых — живой слепень. Конечно, не экзот — самый обыкновенный членистоногий и двукрылый. А вот за комплектацию продавцу лота — твердая пятерка: насекомое отдают в коробке от леденцов «Тик-Так», в нагрузку отдают юзанную жевательную резинку. Видимо, для антуража.

Хамелеон с дефектом хвостика

Фото: EPA/YAHYA ARHAB ALTERNATIVE CROP / ТАСС Поделиться Поделиться





Знатоки хамелеонов уверяют: животные настолько милы, что у владельцев может возникнуть с ними сильная эмоциональная связь, а наблюдение за жизненным циклом и поведением приносит радость и удовлетворение. И дефект хвостика — кончик в виде запятой — совершенно не помеха к изменению цвета кожи под антураж и независимому вращению глаз.



Бородатая агама

Для начала стоит отметить, что агама — это в первую очередь, ящерица, а уже во вторую — борода. Да и не борода это в обычном понимании, а вытянутые шипы на горле, которые становятся особенно заметны, когда ящерица открывает рот. Забавный факт, который отмечают опытные заводчики, — дружелюбный нрав ящерицы и терпимость к контактам с людьми. А еще они часто демонстрируют общественное поведение: машут лапами и кивают головой. Остается верить, что внимательному владельцу удастся выстроить с питомцем мало-мальски внятный диалог.



Мадагаскарские слизни

Фото: кадр из видео / Елена Курапова / YouTube Поделиться Поделиться





На первый взгляд, экономичным и тихим вариантом домашнего питомца для начинающего заводчика может показаться мадагаскарский слизень. Сухопутному моллюску всего-то и нужен террариум и растительная пища. Но есть нюансы: придется обзавестись термоковриком, чтобы питомец не мерз, а если нет экстрасенсорных способностей, то и термометром с гигрометром, чтобы отслеживать перегрев или недогрев и комфортную влажность. Кислые фрукты он не любит, крахмальные овощи тоже не желательны, а еще придется побегать за белковыми и кальциевыми добавками. Ну и коврик ему менять тоже надо или хотя бы регулярно стирать. И ввести в привычку мыть руки всякий раз после контакта с моллюском — 20-сантиметровая недоулитка продуцирует секрет, что, впрочем, понятно и из названия животного.



Летучая мышь

Фото: Matthias Bein/dpa via AP / ТАСС Поделиться Поделиться





Продавец с Ленинского проспекта предлагает весьма неоднозначный вариант для домашнего содержания — летучую мышь. Что за порода и как она к нему попала, в объявлении не указано, но, возможно, все нюансы он сообщит покупателю во время сделки. Однако без опыта общения с летучими мышами вряд ли стоит вписываться в авантюру. Как отмечают эксперты, придется постараться, чтобы создать питомцу условия, максимально приближенные к дикой природе, — разнообразить рацион червями, жуками и мудреной молочной смесью с дрожжами и куриными желтками в составе. Причем кормить питомца придется из пипетки или пинцетом (со зрением у них совсем плохо, вся надежда на уши), кормить много (съедает за день до 60% своего веса), но не перекармливать (может погибнуть от несварения). Рассчитывать на взаимную любовь вряд ли стоит: опытные советуют контактировать с питомцем в перчатках, чтобы избежать царапин. Ну и в обязательном порядке придется выделить ей пространство для полетов — мышь-то летучая. Готовьтесь, что пилотировать ее придется по ночам — днем зверушка предпочитает сон.



Два енота за вашу цену

Фото: Михаи Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





Если жизнь скучна и однообразна, энтропию и кураж внесет в нее енот. Неразлучную парочку предлагает (в форме аукциона) продавец с площади Восстания, хотя ехать за ними придется в Ломоносов. Историю их происхождения владелец не раскрывает, известно лишь, что еноты взрослые, не ручные, жили в условиях «не очень» и нового хозяина будут выбирать со всей строгостью. Опытные заводчики настаивают, что животным нужно много свободного пространства, поэтому готовьтесь сразу отдать енотам целую комнату. Потрудитесь сделать в ней не меньше двух нор, доступ к воде и корму, зону для игр и туалет. Ящик с игрушками тоже нужен, иначе еноты «заиграют» всё, что под лапу попадется, включая цветы, шкафы, окна и других домашних животных. Ходить в лоток, кстати, тоже придется уговаривать. Как и перестать метить территорию. А чтобы енотики были счастливы и не проявляли деструктивного поведения, впишите в свой ежедневный график прогулки с ними и умственную стимуляцию.



Кошки-лилипутики

Фото: кадр из видео / Vancats / YouTube Поделиться Поделиться



