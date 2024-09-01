«Цены вырастут на всю электронику». Санкции и девальвация сделают ноутбуки для школьников недоступными

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





ФАС России предложила крупнейшим торговым сетям страны (DNS, «М.Видео», «Ситилинк») добровольно ограничить цены и наценки на бытовую технику и цифровую электронику. Компании согласились ограничить рост цен на популярную перед началом учебного года технику: настольные компьютеры и ноутбуки, компьютерную периферию, сумки для ноутбуков. Но, видимо, предел финансовой прочности рителейров электроники достигнут. Поэтому дистрибьюторы и заговорили о грядущем подорожании. Объясняют это несколькими факторами. Один из них — это повышение стоимости комплектующих (в том числе накопители и память).



Откуда везут компьютеры Едва ли не более важный фактор — это вторичные санкции со стороны США. С блокировкой платежей столкнулись российские компании, которые использовали фирмы в ОАЭ в качестве посредников для оплаты поставок электроники из Китая. Эмиратские банки опасаются вторичных санкций со стороны Госказначейства США.

О масштабах проблемы говорят цифры. Около 10–20% всех ноутбуков и до 30% другой электроники попадают в Россию именно через каналы поставок с оплатой в ОАЭ. Российские организации специально регистрировали компании в ОАЭ, чтобы переводить средства за электронику в Китай, а сами товары отправлялись напрямую в Россию.



Одним из главных факторов, который привлекал российские компании к использованию посредников в ОАЭ, была низкая комиссия (всего 1–3%), пишет американское деловое The Wall Street Journal.

В декабре президентский указ наделил Госказначейство США широкими санкционными полномочиями, позволив ему преследовать иностранные банки, которые содействовали операциям с Россией. После этого заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что якобы угроза вторичных санкций принесла свои плоды: финансовые потоки между Москвой и ближневосточными банками заметно сократились.



После этого и начались проблемы с оплатой через банки ОАЭ. Теперь китайские банки, через которые оплачиваются поставки товаров (в том числе электроники) в Россию) запрашивают у внешнеторговых компаний из ОАЭ данные о происхождении средств и таможенные декларации. Китайцы проверяют, что товары действительно были импортированы в ОАЭ. Кроме того, многие китайские банки (включая небольшие региональные) вообще отказываются принимать платежи из России из-за угрозы вторичных санкций.



— Осенью цены вырастут не только на ноутбуки, а на абсолютно всю электронику. По нашим оценкам, в сентябре-октябре они могут вырасти на 15–20%, — говорит руководитель пресс-службы дистрибьюторской компании «Астрониум» Алиса Неладус . — В какой-то степени на стоимость товаров повлияет ситуация в Китае, где поднялись цены на комплектующие.

Цены на электронику в России могут подняться также из-за девальвации рубля — есть ожидания, что курс доллара вырастет. К тому же всё более усложняется процесс прохождения денег к поставщикам. А одна из основных причин роста стоимости электроники будет в том, что именно осенью увеличивается на нее спрос. После летнего затишья рынок оживает, кроме ноутбуков популярностью у покупателей пользуются принтеры, товары из сферы гейминга. Разумеется, спрос вызывает повышение цен.

В октябре еще хуже будет? А вот маркетолог и специалист по бренюдингу Никита Сенников считает, что повышения цен на компьютерную электронику стоит ждать, скорее, в октябре.

— Цены комплектующих вырастут даже на 15–23%, всё зависит от марок ноутбуков и их технических составляющих. Ноутбуки подорожают среднем от 20 до 40% зависимости от марки, региона, места продаж. Причем подорожают сильнее, скорее, базовые ноутбуки стоимостью 50–80 тысяч рублей, — говорит Сенников.

— И что бы в такой ситуации порекомендовали покупателям? Ждать, пока доллар подешевеет?

— Очень много факторов, влияющих на конечную цену. Основной среди них — логистика, а колебания цены валюты лишь дополнительно вносят изменения в конечное ценообразование. Так что текущая экономическая ситуация требует от потребителей большей осведомленности и готовности к изменениям на рынке.



Я бы рекомендовал потребителям: если задумались о покупке электроники, важно следить за акциями, скидками, которые могут помочь сэкономить на покупке.

Дмитрий Капустин, MSK1.RU