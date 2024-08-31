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Общество Лось Славик принял в Петербурге водные процедуры и уехал за город со свитой

Лось Славик принял в Петербурге водные процедуры и уехал за город со свитой

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Жители домов вокруг «Елизаровской» субботним утром могли наблюдать явление дикой природы прямо в своих дворах. Последний денек летних высоких температур, едва не ставших рекордными, в городской среде решил провести лось.

Сохатого повстречали жители улиц Невзоровой и Ткачей, разнообразив содержимое своих мобильных телефонов захватывающими видео. Изящно прогарцевав среди припаркованных автомобилей, лесной красавец перемахнул через дорожное ограждение под аккомпанемент спецсигналов полиции и целеустремленно направился в Неву.

Водные процедуры герой, нареченный позже по традиции Славиком, — завершил в компании: его «приняли» специалисты комитета по природопользованию и городские спасательные службы. Немного поиграв в «бурлака на Волге», мохнатый озорник уснул — и очнулся по другому адресу.

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«Все закончилось хорошо», — рассказали «Фонтанке» в комитете, добавив, что животное благополучно выпустили в Левашовском заказнике.

«Если вы стали свидетелем путешествия лося в городе — не удивляйтесь, — предупредили в комитете по природопользованию. — Дикие животные — постоянные обитатели города. Если в лесополосе встречи с человеком ограничиваются лишь кратким мигом, на территории городской застройки под угрозой как безопасность людей, так и животного».

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