ФСБ выявила почти 300 незаконных оружейников и закрыла под сотню мастерских

Федеральная служба безопасности России в субботу, 31 августа, отчиталась о задержании в июне-июле 288 жителей 51 субъекта страны, причастных к незаконному обороту оружия, а также подпольному восстановлению его боевых свойств и продаже.



«В результате из незаконного оборота изъято 586 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, гранатометы, огнеметы, мины и гранаты), более 467 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 96 электродетонаторов, свыше 153 000 патронов различного калибра», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом ФСБ закрыла 92 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.