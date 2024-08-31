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Власть Общество ФСБ выявила почти 300 незаконных оружейников и закрыла под сотню мастерских

ФСБ выявила почти 300 незаконных оружейников и закрыла под сотню мастерских

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11 комментариев

Федеральная служба безопасности России в субботу, 31 августа, отчиталась о задержании в июне-июле 288 жителей 51 субъекта страны, причастных к незаконному обороту оружия, а также подпольному восстановлению его боевых свойств и продаже.

«В результате из незаконного оборота изъято 586 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, гранатометы, огнеметы, мины и гранаты), более 467 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 96 электродетонаторов, свыше 153 000 патронов различного калибра», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом ФСБ закрыла 92 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

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Комментарии
11
В д. Гадюкино - дожди.
31 августа 2024, 14:46
Молодцы. Вероятно, "вычислили" всем и так известных копателей, реставраторов и коллекционеров. В Чечне и Дагестане как дела с этим?
282201992
31 августа 2024, 14:27
какая чушь.... у нас на заводе в Колпино в каждом цехе есть люди с чертежами.. любой ствол сделают .. не говоря уже про ножи..... из подшипников ..у каждого второго есть..
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