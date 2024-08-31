Под Всеволожском 13-летний на питбайке въехал в Haval петербуржца. В больницу его увезли с другом

Двое школьников оказались на больничной койке, попав в аварию в последние дни летних каникул. Им не удалось разъехаться с кроссовером во Всеволожском районе Ленобласти.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 31 августа, подростки 13 и 14 лет катались на питбайке в районе 10-го километра трассы Санкт-Петербург — Морье накануне в девятом часу вечера. По предварительным данным, выезжая с второстепенной дороги на главную, 13-летний водитель YCF Pilot не убедился в безопасности манёвра с столкнулся с Haval H6. По информации «Фонтанки», за рулём автомобиля сидел 46-летний петербуржец.

Школьников увезли во всеволожскую больницу. Младший отделался лёгкими травмами. Старшего, как уточняют в полиции, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.