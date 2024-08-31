Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

3 м/c,

южн.

 763мм 56%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,19
EUR 100,76
Новая музыка августа
От Кремля ждут денег на дороги
Соболев в «Зените»
Когда откроют станцию «Горный»
Куда пойти на выходных
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Под Всеволожском 13-летний на питбайке въехал в Haval петербуржца. В больницу его увезли с другом

Под Всеволожском 13-летний на питбайке въехал в Haval петербуржца. В больницу его увезли с другом

411
Написать комментарий

Двое школьников оказались на больничной койке, попав в аварию в последние дни летних каникул. Им не удалось разъехаться с кроссовером во Всеволожском районе Ленобласти.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 31 августа, подростки 13 и 14 лет катались на питбайке в районе 10-го километра трассы Санкт-Петербург — Морье накануне в девятом часу вечера. По предварительным данным, выезжая с второстепенной дороги на главную, 13-летний водитель YCF Pilot не убедился в безопасности манёвра с столкнулся с Haval H6. По информации «Фонтанки», за рулём автомобиля сидел 46-летний петербуржец.

Школьников увезли во всеволожскую больницу. Младший отделался лёгкими травмами. Старшего, как уточняют в полиции, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
ДТП
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
Квартира под ремонт: преимущество или недостаток в современных условиях?
30 августа, 18:00
Новости компании
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
Новости компании
ГК «Лидер Групп» представила дизайн мест общего пользования нового ЖК «Старлайт»
30 августа, 17:10
ТОП 5
Новости компании
Квартира под ремонт: преимущество или недостаток в современных условиях?
30 августа, 18:00
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
ГК «Лидер Групп» представила дизайн мест общего пользования нового ЖК «Старлайт»
30 августа, 17:10
Setl Group — один из самых узнаваемых петербургских брендов 2024 года
30 августа, 16:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
30 августа, 16:17
Обратный осмос и классический фильтр под мойку: в чем разница?
30 августа, 16:03
Футболисты «Динамо» сыграли с командой Setl Group на «Петровском»
30 августа, 14:45
«Малый бизнес — Большие возможности»: БСПБ подарит победителям бесплатное РКО навсегда
30 августа, 14:30
Маршруты по каналам Санкт-Петербурга
30 августа, 12:34
Группа «Эталон» получила разрешение на строительство второй очереди ЖК «Счастье в Кольцово»
30 августа, 11:40
Купить новую квартиру в «Образцовых кварталах» теперь можно одновременно с продажей старой недвижимости
29 августа, 18:00
Два корпуса ЖК Univer City в Пушкинском районе сданы раньше срока
29 августа, 17:05