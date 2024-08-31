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Происшествия Девушку заподозрили в убийстве 2-летнего сына под Петербургом. Его достали из ванны с ожогами

Девушку заподозрили в убийстве 2-летнего сына под Петербургом. Его достали из ванны с ожогами

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10 комментариев

Двухлетний мальчик погиб во время купания в Приозерском районе Ленобласти. Мать заявила, что ненадолго оставила сына в ванной без присмотра, но ей не верят. Об этом стало известно «Фонтанке» 31 августа.

По предварительным данным, смерть мальчика накануне утром констатировали медики, приехавшие в квартиру в Приозерске после звонка 21-летней хозяйки. Девушка объяснила, что нашла сына без признаков жизни в ванной комнате, попыталась его откачать, но не преуспела.

По её словам, купая ребёнка, она услышала дверной звонок, поспешила к двери, но на площадке никого не было. Несмотря на это, к сыну она не вернулась, а спустилась на первый этаж — якобы искала мать, переживая, что той могла потребоваться помощь.

Объяснение вызвало у полицейских вопросы и, как уточняют в главке, оказалось не единственным.

«Женщина путалась в своих показаниях и выдвигала разные версии, которые побудили её выйти из квартиры и оставить ребёнка одного. Это заставило полицейских рассмотреть версию о непосредственной причастности женщины к гибели ребёнка», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поводов для сомнений добавило и то, что сотрудникам правоохранительных органов семья, попадавшая на учёт за ненадлежащее воспитание ребёнка, знакома. По предварительной информации «Фонтанки», мальчик родился в полной семье, его отец ушёл контрактником на СВО.

Следственный комитет Ленобласти возбудил дело об убийстве малолетнего. По данным ведомства, на теле мальчика зафиксированы термические ожоги, есть признаки удушения при утоплении.

«Следствием установлено, что указанные телесные повреждения причинила мать ребенка», — сообщили в СК. Девушка задержана на двое суток, в суде будут просить заключить её под стражу.

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Комментарии
10
Mies
31 августа 2024, 11:58
Обязаны отпустить и извиниться! Она же, жена участника.
aprahka
31 августа 2024, 12:00
..попыталась его откачать,но не преуспела.Откуда в русских селениях такой красивый пушкинский язык?
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