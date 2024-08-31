Девушку заподозрили в убийстве 2-летнего сына под Петербургом. Его достали из ванны с ожогами

Двухлетний мальчик погиб во время купания в Приозерском районе Ленобласти. Мать заявила, что ненадолго оставила сына в ванной без присмотра, но ей не верят. Об этом стало известно «Фонтанке» 31 августа.

По предварительным данным, смерть мальчика накануне утром констатировали медики, приехавшие в квартиру в Приозерске после звонка 21-летней хозяйки. Девушка объяснила, что нашла сына без признаков жизни в ванной комнате, попыталась его откачать, но не преуспела.

По её словам, купая ребёнка, она услышала дверной звонок, поспешила к двери, но на площадке никого не было. Несмотря на это, к сыну она не вернулась, а спустилась на первый этаж — якобы искала мать, переживая, что той могла потребоваться помощь.

Объяснение вызвало у полицейских вопросы и, как уточняют в главке, оказалось не единственным.

«Женщина путалась в своих показаниях и выдвигала разные версии, которые побудили её выйти из квартиры и оставить ребёнка одного. Это заставило полицейских рассмотреть версию о непосредственной причастности женщины к гибели ребёнка», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.