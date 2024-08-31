Пассажирский автобус сбил ребёнка на «зебре» в Шушарах

Девятилетняя школьница попала под колёса автобуса, выехав на пешеходный переход в Пушкинском районе города. Об этом 31 августа сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, авария произошла два дня назад у дома № 4 на Школьной улице в Шушарах. Девочка каталась на велосипеде без взрослых и около половины седьмого вечера выехала на нерегулируемый пешеходный переход под колёса «МАЗ».

Судя по фото, ребёнка сбил автобус № 281, который обслуживает компания «Домтрансавто». По предварительной информации «Фонтанки», за рулём сидел 46-летний гражданин Киргизии, в этом году привлекавшийся к ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности.

