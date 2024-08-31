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Происшествия Пассажирский автобус сбил ребёнка на «зебре» в Шушарах

Пассажирский автобус сбил ребёнка на «зебре» в Шушарах

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12 комментариев

Девятилетняя школьница попала под колёса автобуса, выехав на пешеходный переход в Пушкинском районе города. Об этом 31 августа сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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По данным ведомства, авария произошла два дня назад у дома № 4 на Школьной улице в Шушарах. Девочка каталась на велосипеде без взрослых и около половины седьмого вечера выехала на нерегулируемый пешеходный переход под колёса «МАЗ».

Судя по фото, ребёнка сбил автобус № 281, который обслуживает компания «Домтрансавто». По предварительной информации «Фонтанки», за рулём сидел 46-летний гражданин Киргизии, в этом году привлекавшийся к ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности.

«В результате ДТП девочка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести», — уточнили в главке. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

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Комментарии
12
В д. Гадюкино - дожди.
31 августа 2024, 12:40
В Подмосковье пассажир (уроженец) отказался платить за проезд и едва не отправил в нокаут водителя такси. Денис вёз пассажира из Долгопрудного в Люберцы. Цена поездки составила 1800 рублей. Когда водитель привёз пассажира на адрес, тот отказался платить. Он сказал, что денег нет, но обещал перевести через 20 минут, но такой вариант Дениса, естественно, не устроил. Между водителем и пассажиром начался конфликт. В какой-то момент неадекватный пассажир предложил выйти на улицу и разобраться. Денис отказался это делать. Он назвал пассажира кидалой и уже начал движение, когда ему прилетел удар по лицу. Удар был такой силы, что у Дениса хлынула кровь. Он потерял управление и врезался в припаркованные автомобили. Денис уже обратился в полицию. При этом выяснилось, что Денис — не первая жертва этого пассажира: уже нашлось несколько водителей, которым уроженец не заплатил за проезд.
В д. Гадюкино - дожди.
31 августа 2024, 12:28
Подмосковье. Граждане на "инфинити" напали на водителя «свадебного» автобуса. Они решили, что тот их подрезал и начали бить стёкла ножом. Ранен находящийся в автобусе ребенок. Осколок стекла попал ему в глаз. После этого этого, нападавшие обстреляли автобус из травматического оружия и поехали в кальянную.
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