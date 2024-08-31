Северным сиянием встретили Петербург и Ленобласть последний день лета

Жители Петербурга и Ленинградской области вновь смогли наблюдать северное сияние в ночь с 30 на 31 августа. Пользователи соцсетей охотно начали делиться фотографиями в одиннадцать вечера и продолжали после полуночи. Это пятое северное сияние в нашей местности за август.
Как отмечают ученные, северное сияние возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Солнечный ветер обычно усиливается при максимальной солнечной активности, которую можно наблюдать каждые 10–12 лет.
В ночь на 31 августа одновременно с петербуржцами фотографиями северного сияния делились жители Карелии, Кольского полуострова, Ярославской области, Вологодской, Московской, Тверской, Новгородской и Республики Коми.
Прошлое северное сияние можно было наблюдать совсем недавно – в ночь на 29 августа. А 12 августа был уникальный набор: гроза, метеорный поток Персеиды вместе с тем и северное сияние.