    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, южн

    766мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.19eur100.76

    Северным сиянием встретили Петербург и Ленобласть последний день лета

    983
    2 комментария

    Жители Петербурга и Ленинградской области вновь смогли наблюдать северное сияние в ночь с 30 на 31 августа. Пользователи соцсетей охотно начали делиться фотографиями в одиннадцать вечера и продолжали после полуночи. Это пятое северное сияние в нашей местности за август.

    Как отмечают ученные, северное сияние возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Солнечный ветер обычно усиливается при максимальной солнечной активности, которую можно наблюдать каждые 10–12 лет.

    В ночь на 31 августа одновременно с петербуржцами фотографиями северного сияния делились жители Карелии, Кольского полуострова, Ярославской области, Вологодской, Московской, Тверской, Новгородской и Республики Коми.

    Прошлое северное сияние можно было наблюдать совсем недавно – в ночь на 29 августа. А 12 августа был уникальный набор: гроза, метеорный поток Персеиды вместе с тем и северное сияние.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close