В Германии женщина порезала ножом 5 пассажиров автобуса. Это не теракт, считает полиция

В Германии вооруженная ножом женщина напала на пассажиров автобуса. Ранены пять человек, пишет издание Bild.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Зиген на западе Германии около 19:40 по местному времени (20:40 мск). В автобусе находилось около 40 пассажиров. Из пяти пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии.

