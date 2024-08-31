В Германии женщина порезала ножом 5 пассажиров автобуса. Это не теракт, считает полиция

В Германии вооруженная ножом женщина напала на пассажиров автобуса. Ранены пять человек, пишет издание Bild.
Сообщается, что инцидент произошел в городе Зиген на западе Германии около 19:40 по местному времени (20:40 мск). В автобусе находилось около 40 пассажиров. Из пяти пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии.
Полиция не стала квалифицировать произошедшее как теракт. На месте работают сотрудники экстренных служб, нападавшая задержана.
По информации Spiegel, задержана 32-летняя женщина, ранее привлекавшаяся по преступлениям, связанными с наркотиками. При задержании она выглядела растерянной. Была ли она в состоянии наркотического или алкогольного опьянения придется установить специалистам.
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