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Происшествия В Германии женщина порезала ножом 5 пассажиров автобуса. Это не теракт, считает полиция

В Германии женщина порезала ножом 5 пассажиров автобуса. Это не теракт, считает полиция

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4 комментария

В Германии вооруженная ножом женщина напала на пассажиров автобуса. Ранены пять человек, пишет издание Bild.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Зиген на западе Германии около 19:40 по местному времени (20:40 мск). В автобусе находилось около 40 пассажиров. Из пяти пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии.

Полиция не стала квалифицировать произошедшее как теракт. На месте работают сотрудники экстренных служб, нападавшая задержана.

По информации Spiegel, задержана 32-летняя женщина, ранее привлекавшаяся по преступлениям, связанными с наркотиками. При задержании она выглядела растерянной. Была ли она в состоянии наркотического или алкогольного опьянения придется установить специалистам.

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Комментарии
4
Майор Пронин
31 августа 2024, 01:31
"При задержании выглядела растерянной"... Бедняжка. Я плакаль...
Lynnot78
31 августа 2024, 00:25
У неё был нервный срыв. Они сами виноваты, что оказались не в то время и не в том месте.
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