«Он ежедневно борется за возможность двигаться, дышать и жить». Девятилетнему Глебу нужна помощь

Фото: из семейного архива Поделиться Поделиться





У Глеба тяжёлое заболевание, которое спровоцировало множество других проблем, в том числе с суставами, позвоночником и дыхательной системой. Мальчик с рождения борется за жизнь, и в этом ему помогают петербургские медики. Сейчас Глебу жизненно необходим курс реабилитации с использованием высокотехнологичных методов роботизированной механотерапии, а также ортопедические корсеты. Но получить всё это за госсчёт в ближайшее время невозможно.



«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.



Глеб Сидуганов, 9 лет.

Врождённая мышечная дистрофия.

Требуется лечение и ортопедические корсеты. Стоимость 387 126 ₽.

«Сын родился в срок, задышал самостоятельно, но через 20 минут обмяк. Его забрали в реанимацию, месяц выхаживали в больнице. После генетического обследования Глебу диагностировали врождённую мышечную дистрофию — заболевание, вызывающее слабость мышц.

Мы активно занялись реабилитацией, и сын начал удерживать голову, самостоятельно сидеть. Но был слабым, часто болел. Тяжёлая инфекция спровоцировала проблемы с кишечником и дыхательной системой, пострадали лёгкие. Глеб перенёс пять операций, совсем ослаб. Добавились новые проблемы: деформировались челюсти, рот не закрывался. Благодаря читателям Русфонда мы оплатили ортодонтическое лечение, и сын смог нормально дышать, жевать и глотать.



Из-за слабости мышц на фоне основного заболевания у него деформируются все суставы и позвоночник, поэтому в прошлом году мы начали лечение в петербургском Центре имени Альбрехта. Почти 19 недель Глеба поэтапно гипсовали, он стойко переносил боль и полную обездвиженность. Лечение дало результаты — удалось частично устранить контрактуры суставов. Прошлым летом сын даже научился стоять в вертикализаторе — приобрести его нам также помогли читатели Русфонда. Я очень всем благодарна!

Надеюсь, вы не оставите нас и на этот раз. Сейчас Глебу необходимо продолжить реабилитационное лечение в петербургском центре, там же ему изготовят корригирующие ортопедические корсеты. Сделать это за госсчёт в ближайшее время невозможно. А для сына это единственный шанс избавиться от боли, выпрямиться и встать. Его болезнь неизлечима, полностью остановить процесс деформации мышц и суставов не получится, но его можно значительно замедлить. Глеб ежедневно борется за возможность двигаться, дышать и жить. Прошу, помогите ему!» Татьяна Сидуганова, Москва.



Андрей Кольцов, заведующий первым детским травматолого-ортопедическим отделением Федерального научно-образовательного центра медико-социальной экспертизы и реабилитации имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург): «У Глеба врождённая миопатия, множественные прогрессирующие контрактуры в суставах, состояние после восьми этапов гипсования рук и ног. Мальчику необходим курс реабилитации с использованием высокотехнологичных методов роботизированной механотерапии и индивидуальных занятий. На ближайший год мы также изготовим для Глеба два корригирующих корсета. Это поможет улучшить его функциональные возможности и профилактировать нарастание контрактур в суставах».



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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.



За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

