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Образ жизни Тест на кругозор. Сможете ответить на 9 простейших вопросов о России?

Тест на кругозор. Сможете ответить на 9 простейших вопросов о России?

4 001
1 комментарий

Предлагаем проверить знания о родной стране. Уверяем, все их вы точно должны были получить в школе! Пройдите тест наших коллег из Maxim.

ТЕСТПройден 846 раз
1 / 9
Какую площадь занимает территория России?
  • 17 млн кв. км
  • 5,4 млн кв. км
  • 41 млн кв. км
2 / 9
Какая река в России самая глубокая?
  • Енисей
  • Волга
  • Ишим
3 / 9
Какой строкой заканчивается государственный гимн России?
  • «Хранимая Богом родная земля!»
  • «Славься, страна! Мы гордимся тобой!»
  • «Так было, так есть и так будет всегда!»
4 / 9
Вспомните хронологический порядок, в котором произошли эти важнейшие сражения в российской истории.
  • Куликовская битва.
    Ледовое побоище.
    Стояние на реке Угре.
  • Стояние на реке Угре.
    Куликовская битва.
    Ледовое побоище.
  • Ледовое побоище.
    Куликовская битва.
    Стояние на реке Угре.
5 / 9
Какая башня не вмурована в Кремлевскую стену, а стоит особняком?
  • Тайницкая
  • Спасская
  • Кутафья
6 / 9
Екатерина Полякова-Байдарова — легендарная личность российского происхождения. Под каким именем она известна?
  • Марина Влади, актриса
  • Мата Хари, шпионка
  • Тэффи, писательница
7 / 9
Кому принадлежит высказывание «Если отвечать одним словом на вопрос, что делается в России, то пришлось бы сказать: „Крадут»»?
  • Русскому историку Николаю Карамзину
  • Германскому канцлеру Отто фон Бисмарку
  • Британскому премьеру Уинстону Черчиллю
8 / 9
Какой россиянин первым был удостоен Нобелевской премии?
  • Писатель Борис Пастернак
  • Физиолог Иван Павлов
  • Физик Лев Ландау
9 / 9
Вспомните хронологический порядок, в котором правили эти государи и государыни российские.
  • Екатерина II.
    Николай I.
    Александр II.
    Елизавета I.
  • Екатерина II.
    Елизавета I.
    Александр II.
    Николай I.
  • Елизавета I.
    Екатерина II.
    Николай I.
    Александр II.

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Комментарии
1
Zet
31 августа 2024, 17:20
8/9 Ишим подкачал...
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