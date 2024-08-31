Тест на кругозор. Сможете ответить на 9 простейших вопросов о России?

Предлагаем проверить знания о родной стране. Уверяем, все их вы точно должны были получить в школе! Пройдите тест наших коллег из Maxim.
Какую площадь занимает территория России?
- 17 млн кв. км
- 5,4 млн кв. км
- 41 млн кв. км
Какая река в России самая глубокая?
- Енисей
- Волга
- Ишим
Какой строкой заканчивается государственный гимн России?
- «Хранимая Богом родная земля!»
- «Славься, страна! Мы гордимся тобой!»
- «Так было, так есть и так будет всегда!»
Вспомните хронологический порядок, в котором произошли эти важнейшие сражения в российской истории.
- Куликовская битва.
Ледовое побоище.
Стояние на реке Угре.
- Стояние на реке Угре.
Куликовская битва.
Ледовое побоище.
- Ледовое побоище.
Куликовская битва.
Стояние на реке Угре.
Какая башня не вмурована в Кремлевскую стену, а стоит особняком?
- Тайницкая
- Спасская
- Кутафья
Екатерина Полякова-Байдарова — легендарная личность российского происхождения. Под каким именем она известна?
- Марина Влади, актриса
- Мата Хари, шпионка
- Тэффи, писательница
Кому принадлежит высказывание «Если отвечать одним словом на вопрос, что делается в России, то пришлось бы сказать: „Крадут»»?
- Русскому историку Николаю Карамзину
- Германскому канцлеру Отто фон Бисмарку
- Британскому премьеру Уинстону Черчиллю
Какой россиянин первым был удостоен Нобелевской премии?
- Писатель Борис Пастернак
- Физиолог Иван Павлов
- Физик Лев Ландау
Вспомните хронологический порядок, в котором правили эти государи и государыни российские.
- Екатерина II.
Николай I.
Александр II.
Елизавета I.
- Екатерина II.
Елизавета I.
Александр II.
Николай I.
- Елизавета I.
Екатерина II.
Николай I.
Александр II.