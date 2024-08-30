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    Команда Ротенберга и Медведева победила в благотворительном матче

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    После презентации обновленной хоккейной команды СКА провел двусторонний благотворительный матч, по итогам которого перевел 3 млн рублей в фонд помощи детям Курской области. Мероприятие прошло 30 августе в Репино (Ленинградская область).

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Помимо хоккеистов в игре приняли участие главный тренер команды Роман Ротенберг и председатель совета директоров клуба Александр Медведев. Победу со счетом 13:9 одержала команда «синих», за которых играли Ротенберг и Медведев.

    Напомним, что в рамках презентации СКА представили также новичка «Зенита» Александра Соболева.

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

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