Команда Ротенберга и Медведева победила в благотворительном матче

После презентации обновленной хоккейной команды СКА провел двусторонний благотворительный матч, по итогам которого перевел 3 млн рублей в фонд помощи детям Курской области. Мероприятие прошло 30 августе в Репино (Ленинградская область).
Помимо хоккеистов в игре приняли участие главный тренер команды Роман Ротенберг и председатель совета директоров клуба Александр Медведев. Победу со счетом 13:9 одержала команда «синих», за которых играли Ротенберг и Медведев.
Напомним, что в рамках презентации СКА представили также новичка «Зенита» Александра Соболева.