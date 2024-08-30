BMW отзывает 150 тысяч автомобилей Mini Cooper SE по всему миру из-за риска возгорания

Немецкий концерн BMW отзывает около 150 тысяч автомобилей Mini Cooper SE по всему миру из-за риска возгорания. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на представителя компании.



Проблема затрагивает все модели, выпущенные в период с ноября 2018-го по январь 2024 года . При этом 39 тысяч «Мини-Куперов» находятся в Германии.



Возгорание случилось уже в двух Mini Cooper SE. Одна из машин загорелась в октябре 2023 года , другая — в январе 2024-го . Информации о травмах в связи с ЧП нет.



Представитель BMW предположил, что загореться автомобиль может из-за утечки в корпусе высоковольтного аккумулятора. Водитель в таком случае получит уведомление, а аккумулятор отключится, и автомобиль медленно остановится.

