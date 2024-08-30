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    BMW отзывает 150 тысяч автомобилей Mini Cooper SE по всему миру из-за риска возгорания

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    Немецкий концерн BMW отзывает около 150 тысяч автомобилей Mini Cooper SE по всему миру из-за риска возгорания. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на представителя компании.

    Проблема затрагивает все модели, выпущенные в период с ноября 2018-го по январь 2024 года. При этом 39 тысяч «Мини-Куперов» находятся в Германии.

    Возгорание случилось уже в двух Mini Cooper SE. Одна из машин загорелась в октябре 2023 года, другая — в январе 2024-го. Информации о травмах в связи с ЧП нет.

    Представитель BMW предположил, что загореться автомобиль может из-за утечки в корпусе высоковольтного аккумулятора. Водитель в таком случае получит уведомление, а аккумулятор отключится, и автомобиль медленно остановится.

    Ремонтировать потенциально дефектные автомобили в BMW не будут, вместо этого в компании полагаются на обновление программного обеспечения. В автомобиле появится функция диагностики, которая сможет выявить нарушение в изоляции и разрядить аккумулятор до уровня менее 30%. Так возгорание удастся исключить, уверены в концерне.

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