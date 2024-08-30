BMW отзывает 150 тысяч автомобилей Mini Cooper SE по всему миру из-за риска возгорания

Немецкий концерн BMW отзывает около 150 тысяч автомобилей Mini Cooper SE по всему миру из-за риска возгорания. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на представителя компании.
Проблема затрагивает все модели, выпущенные в период с ноября
Возгорание случилось уже в двух Mini Cooper SE. Одна из машин загорелась в октябре
Представитель BMW предположил, что загореться автомобиль может из-за утечки в корпусе высоковольтного аккумулятора. Водитель в таком случае получит уведомление, а аккумулятор отключится, и автомобиль медленно остановится.
Ремонтировать потенциально дефектные автомобили в BMW не будут, вместо этого в компании полагаются на обновление программного обеспечения. В автомобиле появится функция диагностики, которая сможет выявить нарушение в изоляции и разрядить аккумулятор до уровня