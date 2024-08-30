Ресторан группы Parkking купил особняк Глуховского на торгах за 212 млн рублей

Входящая в ресторанную группу Parkking компания «Купер» приобрела на торгах «ДОМ. РФ» находящийся в федеральной собственности памятник архитектуры — особняк Глуховского. Это 30 августа следует из итогового протокола торговой процедуры, с которым ознакомилась «Фонтанка».
Федеральный памятник, построенный в стиле классицизм в начале XIX века, находится по адресу: Резная улица, дом 18/10, литера Д. Здание площадью 727,1 кв. м вместе с землей под ним выставили на торги единым лотом в мае 2024 года. Начальная цена составила 207,6 млн рублей. Победителем аукциона стало ООО «Купер», предложившее 211,7 млн рублей. Теперь с ним может быть заключен договор купли-продажи.
«Купер» — это компания, которая владеет расположенным внутри здания рестораном группы Parkking. Предыдущим владельцем объекта был Алфёровский университет. В 2013 году он сдал особняк в аренду «Куперу» на 49 лет. Фирма вложила в приспособление здания под современное использование около 300 млн рублей, но когда объект стали готовить к продаже, договор аренды был расторгнут через суд, и оспорить решение не удалось.
На время подготовки и проведения торговой процедуры ресторан не выселяли. «Купер» и «ДОМ. РФ» подписали соглашение, по которому первое обязуется возвратить особняк в течение 5 календарных дней после подписания протокола об итогах торгов и подписать акт приема-передачи. Теперь, поскольку компания сама и выиграла торги, передавать объект какому-то третьему лицу не придется.