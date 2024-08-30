Ресторан группы Parkking купил особняк Глуховского на торгах за 212 млн рублей

Входящая в ресторанную группу Parkking компания «Купер» приобрела на торгах «ДОМ. РФ» находящийся в федеральной собственности памятник архитектуры — особняк Глуховского. Это 30 августа следует из итогового протокола торговой процедуры, с которым ознакомилась «Фонтанка».



Федеральный памятник, построенный в стиле классицизм в начале XIX века, находится по адресу: Резная улица, дом 18/10, литера Д. Здание площадью 727,1 кв. м вместе с землей под ним выставили на торги единым лотом в мае 2024 года. Начальная цена составила 207,6 млн рублей. Победителем аукциона стало ООО «Купер», предложившее 211,7 млн рублей. Теперь с ним может быть заключен договор купли-продажи.