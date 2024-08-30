В Шушарах ввели новый детский сад на 440 мест





На Новгородском проспекте в Шушарах введен в эксплуатацию детский сад на 440 мест. Как сообщают в компании «Дальпитерстрой», трехэтажное здание рассчитано на 18 групп.

На первом этаже находятся восемь групповых ячеек для детей до 4 лет, медпункт, пищеблок, бассейн и прачечная. На втором — еще восемь групп для детей от 4 до 6 лет, музыкальный и физкультурный залы. На третьем этаже находятся две групповые ячейки для старших воспитанников и помещения для кружков.