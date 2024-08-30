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    В Шушарах ввели новый детский сад на 440 мест

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    Фото: Представлено компанией «Дальпитерстрой»
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    На Новгородском проспекте в Шушарах введен в эксплуатацию детский сад на 440 мест. Как сообщают в компании «Дальпитерстрой», трехэтажное здание рассчитано на 18 групп.

    На первом этаже находятся восемь групповых ячеек для детей до 4 лет, медпункт, пищеблок, бассейн и прачечная. На втором — еще восемь групп для детей от 4 до 6 лет, музыкальный и физкультурный залы. На третьем этаже находятся две групповые ячейки для старших воспитанников и помещения для кружков.

    По словам руководителя социальных проектов ГК «Дальпитерстрой» Екатерины Нуриевой, этот садик стал четвертым отдельно стоящим садиком застройщика в Шушарах.

    Фото: Представлено компанией «Дальпитерстрой»

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