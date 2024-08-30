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Общество Новые иноагенты. Минюст включил в список издателя «Медузы»*

Новые иноагенты. Минюст включил в список издателя «Медузы»*

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2 комментария

Российский Минюст вечером 30 августа расширил реестр иноагентов. Туда внесли учредителя и издателя проекта Meduza* Галину Тимченко**, юриста Елену Лукьянову**, НКО «Гражданская инициатива против экологической преступности»** и объединение лиц «Коалиция Новосибирск 2020»**.

Елена Лукьянова, профессор кафедры конституционного и административного права НИУ ВШЭ, исходя из объяснения Минюста, признана иноагентом за участие в создании и распространении материалов, связанных с иностранными агентами, а также за высказывания против специальной военной операции на Украине. В настоящее время она проживает за границей.

По данным Минюста, Галина Тимченко получила статус иноагента из-за распространения материалов иностранных агентов и критики специальной военной операции. Она является соучредителем интернет-ресурса (Meduza), который уже внесён в реестр иностранных агентов и нежелательных организаций, и также проживает за пределами России.

Организация «Гражданская инициатива против экологической преступности», как пишет Минюст, публиковала недостоверную информацию о действиях российских властей в сфере экологии и природоохранной деятельности, а также сотрудничала с зарубежными СМИ и иностранными агентами.

«Коалиция Новосибирск 2020» была вовлечена, по данным Минюста, в распространение недостоверной информации о решениях российских властей. Руководители объединения уже включены в этот реестр, отмечают в министерстве.

*Издание «Медуза» признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.

*Признан в России иностранным агентом.

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Комментарии
2
Garik.Maremanov.1-1
30 августа 2024, 17:17
Да уж включите туда сразу всех, кому не нравится, что царек нынешний собрался править аж 36 лет.
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