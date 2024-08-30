Новые иноагенты. Минюст включил в список издателя «Медузы»*

Российский Минюст вечером 30 августа расширил реестр иноагентов. Туда внесли учредителя и издателя проекта Meduza* Галину Тимченко**, юриста Елену Лукьянову**, НКО «Гражданская инициатива против экологической преступности»** и объединение лиц «Коалиция Новосибирск 2020»**.

Елена Лукьянова, профессор кафедры конституционного и административного права НИУ ВШЭ, исходя из объяснения Минюста, признана иноагентом за участие в создании и распространении материалов, связанных с иностранными агентами, а также за высказывания против специальной военной операции на Украине. В настоящее время она проживает за границей.

По данным Минюста, Галина Тимченко получила статус иноагента из-за распространения материалов иностранных агентов и критики специальной военной операции. Она является соучредителем интернет-ресурса (Meduza), который уже внесён в реестр иностранных агентов и нежелательных организаций, и также проживает за пределами России.