Звезда НХЛ Джонни Годро погиб в ДТП. Ему был 31 год

31-летний американский хоккеист Джонни Годро, выступавший за клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс», погиб в ДТП вместе со своим братом Мэттью, сообщается 30 августа на сайте Национальной хоккейной лиги. Известно, что авария случилась в Нью-Джерси: братьев сбила машина, когда они катались на велосипедах.

В заявлении, опубликованном на сайте, говорится, что клуб потрясен произошедшим и выражает глубокие соболезнования родным и близким Джонни Годро и его брата.

«Джонни был не только великим хоккеистом, но и, что более важно, любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом», — отмечается в заявлении хоккейного клуба.

За время своей карьеры нападающий Джонни Годро выступал за клубы «Калгари Флэймз» и «Коламбус Блю Джекетс». Его считали одним из самых талантливых хоккеистов в мире. Годро семь раз участвовал в Матче всех звезд НХЛ. Всего в Национальной хоккейной лиге он провел 763 матча, в которых забил 243 гола и отдал 500 передач.