Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+26°

облачно, без осадков

ощущается как +27

3 м/c,

южн.

 768мм 53%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,19
EUR 100,76
Соболев в «Зените»
Когда откроют станцию «Горный»
Центробанк о будущем
Куда пойти на выходных
Что показывают на «Ночи света»
Юрист о деле Дурова
Новые школы вместо старых
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Спорт Звезда НХЛ Джонни Годро погиб в ДТП. Ему был 31 год

Звезда НХЛ Джонни Годро погиб в ДТП. Ему был 31 год

2 034
Написать комментарий

31-летний американский хоккеист Джонни Годро, выступавший за клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс», погиб в ДТП вместе со своим братом Мэттью, сообщается 30 августа на сайте Национальной хоккейной лиги. Известно, что авария случилась в Нью-Джерси: братьев сбила машина, когда они катались на велосипедах.

В заявлении, опубликованном на сайте, говорится, что клуб потрясен произошедшим и выражает глубокие соболезнования родным и близким Джонни Годро и его брата.

«Джонни был не только великим хоккеистом, но и, что более важно, любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом», — отмечается в заявлении хоккейного клуба.

За время своей карьеры нападающий Джонни Годро выступал за клубы «Калгари Флэймз» и «Коламбус Блю Джекетс». Его считали одним из самых талантливых хоккеистов в мире. Годро семь раз участвовал в Матче всех звезд НХЛ. Всего в Национальной хоккейной лиге он провел 763 матча, в которых забил 243 гола и отдал 500 передач.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
Новости компании
ГК «Лидер Групп» представила дизайн мест общего пользования нового ЖК «Старлайт»
30 августа, 17:10
Новости компании
Setl Group — один из самых узнаваемых петербургских брендов 2024 года
30 августа, 16:35
ТОП 5
Новости компании
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
ГК «Лидер Групп» представила дизайн мест общего пользования нового ЖК «Старлайт»
30 августа, 17:10
Setl Group — один из самых узнаваемых петербургских брендов 2024 года
30 августа, 16:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
30 августа, 16:17
Обратный осмос и классический фильтр под мойку: в чем разница?
30 августа, 16:03
Футболисты «Динамо» сыграли с командой Setl Group на «Петровском»
30 августа, 14:45
«Малый бизнес — Большие возможности»: БСПБ подарит победителям бесплатное РКО навсегда
30 августа, 14:30
Маршруты по каналам Санкт-Петербурга
30 августа, 12:34
Группа «Эталон» получила разрешение на строительство второй очереди ЖК «Счастье в Кольцово»
30 августа, 11:40
Купить новую квартиру в «Образцовых кварталах» теперь можно одновременно с продажей старой недвижимости
29 августа, 18:00
Два корпуса ЖК Univer City в Пушкинском районе сданы раньше срока
29 августа, 17:05
МегаФон обнулит интернет в метро Москвы и Петербурга
29 августа, 16:45