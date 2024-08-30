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    Миграционная служба Финляндии повышает лимиты доходов для получения ВНЖ

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    Лимиты доходов для получения вида на жительство в Финляндии вырастут с ноября 2024 года. Это не коснется работников, кроме некоторых видов разрешений, но только пока.

    С 1 ноября минимальный порог ежемесячного дохода для одного человека вырастет с 1 тысячи евро до 1210 евро, сообщает 30 августа издание Yle со ссылкой на Миграционную службу Финляндии. Для пар лимит совокупного дохода увеличат с 1700 до 1820 евро. Новые ограничения затронут также разрешения для членов семьи и студентов. Для последних порог дохода повысят с 560 до 800 евро.

    В нескольких случаях повышение лимитов коснется и разрешений, выдаваемых на основании работы. Речь идет о работниках, получивших образование или квалификацию в Финляндии, исследователях и стартап-предпринимателях. В остальных случаях увеличение пороговых значений дохода не распространяется на работников, однако миграционная служба готовит возможное повышение и для этих разрешений.

    В ведомстве считают, что повышение порогов необходимо, поскольку в последний раз их пересматривали в 2013 году и текущим ценам на жизнь они не соответствуют. В дальнейшем лимиты будут обновлять каждый год с учетом индексации.

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