Миграционная служба Финляндии повышает лимиты доходов для получения ВНЖ

Лимиты доходов для получения вида на жительство в Финляндии вырастут с ноября 2024 года. Это не коснется работников, кроме некоторых видов разрешений, но только пока.



С 1 ноября минимальный порог ежемесячного дохода для одного человека вырастет с 1 тысячи евро до 1210 евро, сообщает 30 августа издание Yle со ссылкой на Миграционную службу Финляндии. Для пар лимит совокупного дохода увеличат с 1700 до 1820 евро. Новые ограничения затронут также разрешения для членов семьи и студентов. Для последних порог дохода повысят с 560 до 800 евро.