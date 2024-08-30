В Новоселье к 2027 году построят школу на 1300 учеников

Фото: Предоставлено компанией «Строительный трест» Поделиться Поделиться





В поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти началось строительство новой школы на 1300 мест — на площадке торжественно заложили «капсулу времени». Как рассказали в компании «Строительный трест», строительство школы в ЖК NEWПИТЕР планируют завершить в 2027 году.



Ученики начальных, средних и старших классов будут заниматься здесь в разных корпусах с отдельными входами и гардеробами, для родителей создадут зону ожидания с мини-кафе. В учебных корпусах помимо классов разместятся творческие мастерские, кабинеты робототехники, зал для хореографии, двухуровневая библиотека с медиалабораторией, читальным залом и зоной коворкинга.



— Школа может претендовать на звание лучшей в стране — прежде всего, за счет команды профессионалов, собранных для работы над ней, — считает заместитель генерального директора Объединения «Строительный трест» Анзор Берсиров,

Так, архитектура и функциональные решения школы разработаны архитектурной мастерской ATRIUM — экспертами по проектированию образовательных пространств. Внутренними пространствами занимались специалисты проектного бюро «БалтИнвест-Проект» и студии дизайна интерьеров Designic, а на разработку методологии и психологических аспектов при проектировании привлекли Центр психологического сопровождения образования «Точка Пси».

— Школу отличает ряд нестандартных решений, — отметил Берсиров. — Например, мы вынесли в отдельный блок со своим входом всю спортивную часть школы с бассейном и мастерские — гончарные, слесарные, токарные, швейные, кулинарные. Во внеучебное время доступ ко всем этим активностям будет открыт для всех жителей района, так как мы хотим сделать эту школу не просто образовательным учреждением, а основным общественным пространством района.



Еще одно новое решение — в школе не будет классического актового зала. Вместо него будет атриум-трансформер вместимостью 650 мест и высотой в 4 этажа. Некоторые классы тоже могут трансформироваться в зависимости от задач.

— Также мы разработали разные варианты посадки в столовой, — добавил Берсиров. — Часто там делают просто длинные столы и выбора нет, хотя дети в школах разные и всем нужен разный объём внимания и контакта. У нас в столовой будут двухместные, четырехместные, многосоставные и одиночные столы, в том числе — вариант с ориентацией в стену, говорят, один из самых популярных.



На прилегающей территории разместят пространство с амфитеатром и площадью для мероприятий, учебный огород и игровые площадки для учеников разных возрастов. Школу будет огибать парковая зона с прогулочным экомаршрутом, которая будет продолжением центрального бульвара проекта. На внутреннем дворе школы разместятся стадион с трибунами, площадки для баскетбола, волейбола, гимнастики, площадка с тренажерами, беговая дорожка, яма с песком для прыжков и полоса препятствий для сдачи норм ГТО.



— Что касается суммы инвестиций, я абсолютно убежден, что она не будет заметно сильно выше стандартной стоимости подобной школы, — подчеркнул Берсиров. — Здесь нет лишних пространств — неслучайно школа спроектирована пятиконечной. По проекту тут почти нет подвалов и чердаков, вместо коридоров здесь атриум, из которого исходят лучи с кабинетами, нет переходов из корпуса в корпус. Общая площадь школы для такой емкости небольшая, при этом функционала здесь намного больше, чем при стандартной планировке.

