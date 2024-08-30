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Общество Технологии фонтанка pro Лето с неройсетью: в Петербурге закончилась школа для молодых ученых

Лето с неройсетью: в Петербурге закончилась школа для молодых ученых

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Молодые ученые в Петербурге защитили 25 проектов на третьей летней школе по искусственному интеллекту для молодых ученых «Лето с AIRI».

Событие организовано Институтом AIRI и Передовой Инженерной Школой ИТМО. Заявки в этом году подали почти 1000 человек, участниками программы после конкурсного отбора стали 80 из них. Задача мероприятия — популяризация технологий искусственного интеллекта и подготовка нового поколения исследователей.

Молодые специалисты из более чем 10 регионов страны бесплатно провели 10 дней с учеными из AIRI, ИТМО, МФТИ, ВШЭ, Сколтеха, Лаборатории искусственного интеллекта Сбера и других авторитетных научно-исследовательских организаций и вузов. Лекции по искусственному интеллекту позволили студентам изучить тренды в областях: мультимодальных архитектур, генеративного ИИ в промышленности, моделей воплощенного ИИ, искусственного интеллекта в химии. А также — робототехнику, безопасные интеллектуальные системы и кибербезопасность ИИ.

Участники смогли познакомиться с потенциальными научными руководителями и получить карьерные консультации. Кроме того, молодые ученые защитили 25 исследовательских проектов по поисковым и практикоорентирвоанным тематикам. Серди них: выявление аномалий электрических показаний промышленных электродвигателей, изучение состязательных атак на защищенные модели, дообучение мультимодальных моделей работе в узком домене, предсказание частот поглощения и испускания молекул с использованием большой языковой модели.

Ученые, показавшие наиболее перспективные результаты работы, получат возможность продолжить начатые исследования под руководством наставников из числа преподавателей̆ программы «Лето с AIRI». Все лекции организаторы собираются выложить в открытый доступ. Это поможет всем желающим больше узнать о сфере искусственного интеллекта.

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