Лето с неройсетью: в Петербурге закончилась школа для молодых ученых

Молодые ученые в Петербурге защитили 25 проектов на третьей летней школе по искусственному интеллекту для молодых ученых «Лето с AIRI».

Событие организовано Институтом AIRI и Передовой Инженерной Школой ИТМО. Заявки в этом году подали почти 1000 человек, участниками программы после конкурсного отбора стали 80 из них. Задача мероприятия — популяризация технологий искусственного интеллекта и подготовка нового поколения исследователей.

Молодые специалисты из более чем 10 регионов страны бесплатно провели 10 дней с учеными из AIRI, ИТМО, МФТИ, ВШЭ, Сколтеха, Лаборатории искусственного интеллекта Сбера и других авторитетных научно-исследовательских организаций и вузов. Лекции по искусственному интеллекту позволили студентам изучить тренды в областях: мультимодальных архитектур, генеративного ИИ в промышленности, моделей воплощенного ИИ, искусственного интеллекта в химии. А также — робототехнику, безопасные интеллектуальные системы и кибербезопасность ИИ.