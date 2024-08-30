В Вологде сел самолёт из Петербурга с неисправной стойкой шасси

Самолет из Петербурга с неисправной стойкой шасси благополучно приземлился в Вологоде. На борту Як-40 было 28 пассажиров, пишет 30 августа Северо-Западная транспортная прокуратура, которая проводит проверку по факту случившегося.

1 из 3 Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

Проблему в левой стойке шасси специалисты аэродрома выявили уже после приеземления воздушного судна. Пробег Як-40 завершил в пределах взлетно-посадочной полосы.



Пассажиры благополучно высажены. Пострадавших нет. Самолет отбуксировали на стоянку.

