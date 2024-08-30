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Происшествия В Вологде сел самолёт из Петербурга с неисправной стойкой шасси

В Вологде сел самолёт из Петербурга с неисправной стойкой шасси

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7 комментариев

Самолет из Петербурга с неисправной стойкой шасси благополучно приземлился в Вологоде. На борту Як-40 было 28 пассажиров, пишет 30 августа Северо-Западная транспортная прокуратура, которая проводит проверку по факту случившегося.

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Проблему в левой стойке шасси специалисты аэродрома выявили уже после приеземления воздушного судна. Пробег Як-40 завершил в пределах взлетно-посадочной полосы.

Пассажиры благополучно высажены. Пострадавших нет. Самолет отбуксировали на стоянку.

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Комментарии
7
-4*
30 августа 2024, 16:11
Это не позор, а позорище!
houspi
30 августа 2024, 16:29
Как это еще летает?, их уже 40 лет как с производства сняли.
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