Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+25°

пасмурно, без осадков

ощущается как +25

2 м/c,

южн.

 769мм 53%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,45
EUR 101,77
Когда откроют станцию «Горный»
Центробанк о будущем
Куда пойти на выходных
Что показывают на «Ночи света»
Юрист о деле Дурова
Новые школы вместо старых
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Россия примет участие в заседаниях Арктического совета после двухлетнего перерыва. На то есть три причины

Россия примет участие в заседаниях Арктического совета после двухлетнего перерыва. На то есть три причины

969
2 комментария

Арктический совет возобновит сотрудничество с Россией, замороженное более двух лет назад, в марте 2022-го, вскоре после начала конфликта на Украине. Об этом 30 августа сообщает издание Yle.

Решение о восстановлении контактов с РФ было принято в феврале текущего года — шесть рабочих групп Совета и экспертные подгруппы начали проводить виртуальные встречи, к которым подключилась и Россия.

При этом встречи с российскими представителями проводятся сугубо на техническом, а не на высшем уровне, отметил посол по делам Арктики и Антарктики МИД Финляндии Петтери Вуоримяки.

Для возобновления контактов с Россией нашлось три причины:

— РФ — крупнейшее арктическое государство, а изменение климата является большой проблемой для всего мира, решение которой требует участия всех стран-членов Арктического совета;

— виртуальные встречи совета позволяют обсудить проблемы, стоящие перед всем Арктическим регионом;

— виртуальные встречи с Россией дают возможность лучше слышать мнения коренных народов Севера, роль которых уникальна и занимает важное место на международном уровне.

«Мы далеки от нормальной деятельности и сотрудничества, которые позволили бы Арктическому совету работать в полную силу. Но он работает, способен функционировать и принимать решения», — добавил Вуоримяки.

Совет был основан в 1996 году. В него входят Дания, Исландия, Канада, США, Норвегия, Россия, Финляндия и Швеция. В феврале текущего года Россия перестала платить в Арктический совет взносы.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Арктический совет Россия Финляндия Коренные народы Изменение климата Экология
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Komisar8488
30 августа 2024, 15:17
Платить бросили, но ренту от нефти и газа не забыли себе в карман ложить…. Такой он путинский прорыв….
ixform
30 августа 2024, 15:10
пора строить новые шахты РВСН в Таймыре
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
«Петрович» переведет на благотворительность 8 млн рублейДеньги поступят в Благотворительный Фонд Константина Хабенского
30 августа, 15:10
Новости компании
Футболисты «Динамо» сыграли с командой Setl Group на «Петровском»
30 августа, 14:45
Новости компании
«Малый бизнес — Большие возможности»: БСПБ подарит победителям бесплатное РКО навсегда
30 августа, 14:30
ТОП 5
Новости компании
Футболисты «Динамо» сыграли с командой Setl Group на «Петровском»
30 августа, 14:45
«Малый бизнес — Большие возможности»: БСПБ подарит победителям бесплатное РКО навсегда
30 августа, 14:30
Маршруты по каналам Санкт-Петербурга
30 августа, 12:34
Группа «Эталон» получила разрешение на строительство второй очереди ЖК «Счастье в Кольцово»
30 августа, 11:40
Купить новую квартиру в «Образцовых кварталах» теперь можно одновременно с продажей старой недвижимости
29 августа, 18:00
Два корпуса ЖК Univer City в Пушкинском районе сданы раньше срока
29 августа, 17:05
МегаФон обнулит интернет в метро Москвы и Петербурга
29 августа, 16:45
Все нюансы налоговой реформы-2025 удобно изучить в системе ГАРАНТ
29 августа, 15:55
Setl Group выплатил 5-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
29 августа, 15:35
Банк «Санкт-Петербург» создал дочернюю компанию «БСПБ.Лизинг»
28 августа, 16:35
Дом для вашей машины в проектах ГК «ЕДИНО» (СК «ЛенРусСтрой»)
28 августа, 16:30
На Обуховском заводе создали новый сплав — «Обуховский чугун»
28 августа, 13:30