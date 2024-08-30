Россия примет участие в заседаниях Арктического совета после двухлетнего перерыва. На то есть три причины

Арктический совет возобновит сотрудничество с Россией, замороженное более двух лет назад, в марте 2022-го, вскоре после начала конфликта на Украине. Об этом 30 августа сообщает издание Yle.
Решение о восстановлении контактов с РФ было принято в феврале текущего года — шесть рабочих групп Совета и экспертные подгруппы начали проводить виртуальные встречи, к которым подключилась и Россия.
При этом встречи с российскими представителями проводятся сугубо на техническом, а не на высшем уровне, отметил посол по делам Арктики и Антарктики МИД Финляндии Петтери Вуоримяки.
Для возобновления контактов с Россией нашлось три причины:
— РФ — крупнейшее арктическое государство, а изменение климата является большой проблемой для всего мира, решение которой требует участия всех стран-членов Арктического совета;
— виртуальные встречи совета позволяют обсудить проблемы, стоящие перед всем Арктическим регионом;
— виртуальные встречи с Россией дают возможность лучше слышать мнения коренных народов Севера, роль которых уникальна и занимает важное место на международном уровне.
«Мы далеки от нормальной деятельности и сотрудничества, которые позволили бы Арктическому совету работать в полную силу. Но он работает, способен функционировать и принимать решения», — добавил Вуоримяки.
Совет был основан в 1996 году. В него входят Дания, Исландия, Канада, США, Норвегия, Россия, Финляндия и Швеция. В феврале текущего года Россия перестала платить в Арктический совет взносы.
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