Россия примет участие в заседаниях Арктического совета после двухлетнего перерыва. На то есть три причины

Арктический совет возобновит сотрудничество с Россией, замороженное более двух лет назад, в марте 2022-го, вскоре после начала конфликта на Украине. Об этом 30 августа сообщает издание Yle.

Решение о восстановлении контактов с РФ было принято в феврале текущего года — шесть рабочих групп Совета и экспертные подгруппы начали проводить виртуальные встречи, к которым подключилась и Россия.

При этом встречи с российскими представителями проводятся сугубо на техническом, а не на высшем уровне, отметил посол по делам Арктики и Антарктики МИД Финляндии Петтери Вуоримяки.

Для возобновления контактов с Россией нашлось три причины:

— РФ — крупнейшее арктическое государство, а изменение климата является большой проблемой для всего мира, решение которой требует участия всех стран-членов Арктического совета;

— виртуальные встречи с Россией дают возможность лучше слышать мнения коренных народов Севера, роль которых уникальна и занимает важное место на международном уровне.

«Мы далеки от нормальной деятельности и сотрудничества, которые позволили бы Арктическому совету работать в полную силу. Но он работает, способен функционировать и принимать решения», — добавил Вуоримяки.

Совет был основан в 1996 году. В него входят Дания, Исландия, Канада, США, Норвегия, Россия, Финляндия и Швеция. В феврале текущего года Россия перестала платить в Арктический совет взносы.

