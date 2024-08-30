Главный синоптик Петербурга: погода следующей недели удивляет

До конца лета остаётся всего два дня, но картина погоды ещё не прояснилась окончательно. «Борьба в Санкт-Петербурге за лидерство по температуре, да и по осадкам тоже всё ещё продолжается», — пишет главный синоптик Александр Колесов в своем телеграм-канале 30 августа.

Сегодняшний день претендует на звание самого теплого в августе: температура в центре города должна превысить 26 градусов. Его соперники — 9 августа (26,2 градуса) и 16 августа (26,3 градуса). Но 31 августа может всех переплюнуть: температура, даже при наличии во второй половине дня облаков и дождя, будет стремиться к плюс 27.

«И тут уже впору вспоминать абсолютный экстремум этого дня, а отмечен он был в 1938 году, 31 августа температура в Ленинграде повысилась до +27,9 градуса», — отмечает Колесов.

В субботу же до нас доберётся атмосферный фронт. Циклон медленно смещается с запада на восток севернее Ленобласти. Атмосферное давление будет постепенно понижаться, во второй половине дня придут первые осадки, а сам атмосферный фронт — ближе к ночи. Напомним, ГУ МЧС выпустило предупреждение об ухудшении погоды в последний день лета.

При этом в воскресенье, 1 сентября, по словам Колесова, погода будет «достаточно приличная»: не жарко (около 20 градусов) и сухо на большей части территории области. Причина — новое усиление антициклона.

«Самый главный прогноз на День знаний, 2 сентября. Конечно, его придется еще уточнять, мало ли что в атмосфере произойдет, но на сегодняшний момент все по погоде в понедельник в Санкт-Петербурге складывается удачно», — прогнозирует синоптик.

